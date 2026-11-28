En medio de un operativo, en el que intervino Grupo Operativo Anticontrabando de la Gobernación del Valle del Cauca, en coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía, el Invima y la Secretaría de Salud, fue desmantelada una fábrica ilegal en la que producían cocteles adulterados, en el oriente de Cali. Según las autoridades, los peligrosos productos se vendían en establecimientos que frecuentaban menores de edad.

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Las autoridades realizaron dos allanamientos en los que se encontró alcohol desnaturalizado y mezclas químicas de distintos sabores, así como 1.400 sachets y 80 botellas de licor para vender, todo avaluado comercialmente en COP 20 millones.

Adicionalmente, se confirmó la captura de tres personas que estarían involucradas en la producción y comercialización de los cocteles adulterados. “En este laboratorio se realizaban mezclas de cócteles, presuntamente ilegales, que se distribuían en diferentes establecimientos comerciales en Cali, que también tienen incidencia en el consumo de menores de edad”, dijo Martha Isabel Ramírez, gerente de la Unidad de Rentas del Valle del Cauca.

Adicionalmente, se confirmó que el expendio del licor adulterado, los responsables ganaban alrededor de COP 80 millones al mes.

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El operativo se realizó en medio de los trabajos conjuntos en el departamento para enfrentar la comercialización de licor adulterado y que se redoblan para las fiestas decembrinas. “Venimos desarrollando estas actividades interinstitucionales no solo para proteger las rentas del departamento y combatir el contrabando de licores y cigarrillos, sino también para proteger la vida de los vallecaucanos”, añadió Ramírez.

Por su parte, la gobernación recordó la importancia de consumir productos legales y verificar las condiciones de los licores, debido a las afectaciones que estos pueden generar para la vida si se encuentran adulterados.