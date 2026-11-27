Pereira se prepara para la implosión controlada del edificio Invico, programada para este domingo 29 de noviembre, luego de los daños que sufrió la estructura durante el terremoto del pasado 10 de agosto. El procedimiento estará acompañado de un operativo de seguridad que incluirá cierres viales, restricciones peatonales y evacuaciones en los sectores cercanos.

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Este domingo será la implosión del edificio Invico en Pereira: estas son las restricciones

Alejandro Arango, director de Bomberos de Pereira, explicó que las revisiones técnicas y las verificaciones de los servicios públicos ya fueron realizadas para permitir el desarrollo de la intervención. El funcionario señaló que los equipos encargados del procedimiento y las entidades que acompañarán el operativo tienen listas las medidas de prevención.

¿Qué vías estarán cerradas en Pereira por la implosión de Invico?

Las restricciones de movilidad abarcarán varios corredores cercanos del edificio. De acuerdo con la información del operativo, los cierres contemplan los siguientes tramos:

Avenida Circunavalar, entre calles 12 y 16.

Calle 14, entre carrera 12 y avenida Belalcázar.

Calle 13, entre carreras 12 y 15.

Calle 15, entre avenida Circunvalar y carrera 15B.

Carrera 15, entre calles 12 y 16.

Calle 12, entre carreras 12 y 15.

Carrera 12B, entre calles 12 y 16.

Carrera 14, entre calles 12 y 14.

También estará restringido el ingreso a la zona por los alrededores de la glorieta de Pinares y por la vía de acceso a la avenida Circunvalar desde la Gobernación de Risaralda.

Bomberos recomendó a los conductores evitar estos sectores y utilizar rutas alternas. Entre las opciones mencionadas por Alejandro Arango están las calles tercera y quinta del centro de Pereira para quienes se dirijan hacia Dosquebradas, además de los corredores que conectan con la vía Armenia y el sector de Punto 30.

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¿Qué pasará con los servicios Públicos?

Las empresas prestadoras de servicios también anunciaron medidas preventivas para la jornada. En el caso de la energía eléctrica, Energía de Pereira informó que desde el 27 de noviembre y hasta nueva orden se suspenderá el servicio en Uniplex, el edificio La Riviera y el edificio Invico. El resto del sector continuará con el suministro, según la información entregada por la compañía.

Por su parte, Efigas S.A. anunció una suspensión preventiva del servicio de gas natural en sectores cercanos al edificio, a partir de las 6:00 de la tarde del sábado 28 de noviembre. La recuperación del suministro dependerá de las condiciones de seguridad y de las verificaciones que se realicen después de la demolición.

En contraste, Aguas y Aguas de Pereira informó que no tiene previstas suspensiones del servicio de agua potable por la implosión. La empresa dispondrá de tres cuadrillas operativas y participará en el Puesto de Mando Unificado para atender posibles afectaciones en las redes.

¿Qué pasará después de la implosión?

Una vez termine la demolición, comenzarán las inspecciones para verificar las condiciones de la estructura y del entorno. Posteriormente se adelantarán labores de estabilización, fragmentación, clasificación y retiro de los residuos de construcción.

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Atila Demoliciones estima que estas actividades tomarán entre 45 y 55 días. Durante ese periodo se utilizará maquinaria para retirar el material y separar los elementos que puedan aprovecharse, como el acero.