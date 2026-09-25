Motociclista en Manizales murió en una presunta persecución por agentes de tránsito

Javier David Castillo Arroyave, de 23 años, murió tras estrellar su motocicleta contra la fachada de una vivienda ubicada en el límite de los barrios Minitas y Viveros, en Manizales. El accidente ocurrió aproximadamente a las 11:40 p.m. del miércoles y, después de que vecinos y familiares del joven señalaran que venía siendo perseguido por agentes de tránsito, derivó en investigaciones de los hechos.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Los socorristas de la Cruz Roja llegaron al sitio tras el reporte del accidente, pero al valorarlo confirmaron que Castillo ya no tenía signos vitales. Poco después del choque, los habitantes del sector empezaron a difundir grabaciones de cámaras de seguridad de la zona, en las que se observa a dos agentes desplazándose detrás del motociclista instantes antes del impacto.

Publicidad

Cuando llegaron los agentes de Movilidad al lugar, los testigos les indicaron que dos guardas estaban implicados en lo ocurrido y añadieron que no auxiliaron al joven tras el golpe.

Según las versiones que circulan en el sector, Castillo habría intentado evadir un procedimiento sancionatorio relacionado con la restricción que prohíbe en Manizales la circulación de motos entre las 11:30 p.m. y las 5:00 a.m., y la obligación de usar chaleco.

La Personería Municipal confirmó que se abrió una investigación sobre lo sucedido y, paralelamente, la Secretaría de Movilidad anunció que adelanta los procesos correspondientes para establecer qué pasó y determinar las responsabilidades necesarias. Además, la Secretaría precisó que los agentes de tránsito no tienen autorización para emprender persecuciones contra quienes huyen de un procedimiento, justamente porque ese tipo de maniobras puede poner en riesgo la vida de todos los implicados.

Lea: Encuentran muerto a un trabajador de Panaca dentro del parque

El secretario de Movilidad de Manizales, Juan Felipe Álvarez, declaró: "es un hecho doloroso y de la mayor gravedad. Nos obliga a esclarecer con la mayor rigurosidad y transparencia las circunstancias. La Secretaría dispuso las actuaciones necesarias y adelanta las investigaciones correspondientes en todos los ámbitos para conocer qué ocurrió y determinar las responsabilidades a que haya lugar".

La Fiscalía será la encargada de definir si la presunta persecución provocó el accidente o si el motociclista asumió un riesgo desproporcionado al conducir, por ejemplo, con exceso de velocidad. Las autoridades revisan las grabaciones disponibles de cámaras de seguridad en la zona para seguir el rastro del operativo, la persecución y el momento del impacto, un material determinante para reconstruir los hechos.

Mientras tanto, un grupo de motociclistas de la ciudad pidió respuestas con una rodada masiva que culminó con una velatón en el punto exacto en el que murió el joven, en el barrio Minitas. Su madre, Paula Andrea Arroyave, manifestó por medio de redes sociales: "no descansaré hasta conocer la verdad".