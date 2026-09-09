Tras 53 años de espera, comunidad de Pijiño del Carmen contará con hospital adecuado

El proyecto arrancó con la puesta de la primera piedra por parte de la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, durante la Gran Maratón…

Durante más de cinco décadas, los habitantes de Pijiño del Carmen han convivido con una infraestructura de salud que desde 1973 es solo un puesto. Ahora, 53 años después, esa historia empieza a cambiar con la construcción de un nuevo hospital que busca transformar la atención médica en este municipio del sur del Magdalena.

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El proyecto arrancó con la puesta de la primera piedra por parte de la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, durante la Gran Maratón de Resultados que recorrió diferentes municipios del departamento. La obra tendrá una inversión superior a los COP 14.694 millones y beneficiará a más de 14.300 habitantes del casco urbano, la zona rural y comunidades de influencia.

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Más que una nueva edificación, para los habitantes de Pijiño del Carmen el proyecto representa el cierre de una espera que atravesó varias generaciones. La expectativa de contar con espacios adecuados para recibir atención médica, realizar diagnósticos y acceder a servicios especializados comenzó a materializarse.

El alcalde de Pijiño del Carmen, Orlando Machado, calificó el inicio de la obra como un momento histórico para la población. “Esto que va a ocurrir aquí en Pijiño es histórico. Aquí se comenzó a gestar un puesto de salud en 1973 y hoy la gobernadora Margarita Guerra hace historia y le cumple a nuestro municipio. El nuevo hospital va a contar con todos los servicios”, expresó.

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Las condiciones de la actual infraestructura han evidenciado deficiencias arquitectónicas y estructurales, además de limitaciones urbanísticas que dificultan el funcionamiento adecuado de la institución y la prestación de los servicios.

Por eso, la construcción del nuevo hospital no solo busca reemplazar una edificación antigua. El propósito es ampliar la capacidad de atención y ofrecer espacios que respondan a las necesidades actuales de la población.

Un hospital con una infraestructura nueva

El proyecto contempla una infraestructura de 4.813 metros cuadrados, en la que funcionarán áreas de administración, hospitalización, obstetricia, urgencias, consulta externa, laboratorio, servicios generales y técnicos, además de un auditorio.

También contará con componentes arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos, así como sistemas de respaldo eléctrico, aire acondicionado y ventilación mecánica, gases medicinales, protección contra incendios, comunicaciones y seguridad.

La obra tendrá un plazo de ejecución de 10 meses, por lo que la comunidad espera que el cronograma se cumpla y que el nuevo hospital pueda comenzar a prestar sus servicios dentro del tiempo previsto.

La salud como una deuda histórica

Para la gobernadora Margarita Guerra, la puesta en marcha del proyecto representa la recuperación de una iniciativa que estuvo cerca de perderse. “Este proyecto ya estaba radicado ante el Gobierno Nacional, pero estuvo a punto de perderse y, gracias a que nuestra secretaria de Salud, Magda Alarcón, lo impulsó ante el Ministerio de Salud, hoy iniciamos este sueño que será una realidad para Pijiño”.

La mandataria también aseguró que su administración trabajará de manera articulada con el Gobierno Nacional para gestionar mayores recursos destinados a la salud del departamento. “Debo decirles que vamos a trabajar de manera articulada con la Presidencia de la República porque el departamento merece tener más inversión, capacidad de gestión y los recursos que se necesitan desde la Nación”, señaló.

Guerra, además, pidió a los contratistas cumplir con los tiempos establecidos y aseguró que hará seguimiento a la ejecución de la obra.

Una esperanza para pacientes y familias

Con el nuevo hospital se espera que una mayor oferta de servicios contribuya a reducir los tiempos de espera y los costos que deben asumir las familias cuando requieren desplazarse para acceder a determinados procedimientos o servicios médicos.

Entre quienes conocen de cerca la historia del hospital está Nilsa Garizao, enfermera y conocedora de la evolución de los servicios de salud en Pijiño del Carmen, quien expresó su satisfacción por el comienzo de una obra que, según el sentir de la comunidad, representa una oportunidad para que las nuevas generaciones tengan acceso a una atención más digna y cercana.

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El reto ahora es cumplir los tiempos

La secretaria de Salud del Magdalena, Magda Alarcón, destacó que el proyecto hace parte de las prioridades de la administración departamental y subrayó la necesidad de avanzar hacia una atención con mejores condiciones.

“La salud es una prioridad y hemos trabajado para que obras como esta se hagan realidad. Nuestro compromiso es que en el Magdalena y en Pijiño tengamos una atención humanizada y resolutiva”, manifestó.

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Con la primera piedra comienza una nueva etapa para Pijiño del Carmen. Después de 53 años, el municipio entra en el camino hacia una infraestructura hospitalaria moderna, con mayor capacidad y servicios diseñados para responder a las necesidades de sus habitantes.