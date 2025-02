Impuestos de conmoción, reforma a la salud y detención de Araña: El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Se vienen los impuestos por la conmoción interior en Catatumbo

Se espera que en las próximas horas el Gobierno expida el decreto mediante el cual busca recaudar más de $1 billón. Esto en el marco de la conmoción interior, que le brinda facultades al Ejecutivo para tomar decisiones que le permitan combatir, en este caso, la situación que se vive en el Catatumbo. Son tres los impuestos que se implementarían para alcanzar esa meta de recaudo. El primero es un IVA del 19 % a los juegos de suerte y azar (el recaudo sería de $519.000 millones); el segundo un impuesto del 1 % al timbre ($330.000 millones); y el tercero un impuesto a las exportaciones de carbón y petróleo ($214.000 millones).

🔴 Vuelven a citar debate de reforma a la salud en medio de peleas en el Congreso

A pesar de las controversias de la mañana de este miércoles, la sesión extraordinaria en la Cámara para debatir la reforma a la salud se llevó a cabo desde las 4:42 de la tarde. Los representantes de la oposición presentaron sus objeciones a la forma en cómo se tramitó la convocatoria a la plenaria y, por otra parte, los congresistas del Pacto la defendieron. Después de tan solo una hora, se levantó la sesión y se citó para este jueves a las 9:00 a. m.

La primera en criticar el método con el que se llevó a cabo la citación para estas sesiones extras fue la representante Piedad Correal, del Partido Liberal. Después siguieron los miembros de la oposición. Los congresistas del Centro Democrático Juan Fernando Espinal, Hernán Cadavid y Andrés Forero también criticaron el método de la citación y suscribieron a las denuncias presentadas por la representante y vicepresidente de la Cámara Lina María Garrido.

La congresista de Cambio Radical denunció, a través de X, una supuesta manipulación del Diario Oficial. Garrido acusó al Gobierno de haber modificado la fecha de publicación del nombramiento del nuevo ministro del Interior, Gustavo García. En esa misma publicación, la congresista declaró que interpondrá una tutela, argumentando falsedad en documento público y fraude procesal.

“El decreto supone una usurpación de poderes porque firmó el decreto cuando todavía no era Ministro encargado”, declaró el congresista Forero acerca del nombramiento de García como nuevo ministro del Interior. “Por esta razón nosotros consideramos que esto [la sesión] está viciado”, concluyó.

🔴 ¿Se viene reunión de Trump y Putin?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntó este miércoles que su primera reunión en persona con su homólogo ruso, Vladímir Putin, tendrá lugar “probablemente en Arabia Saudí”.

Trump destacó ante la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca que aunque estará en contacto con Putin principalmente por teléfono, en última instancia prevén verse en persona.

Aunque está planteado que los dos vayan al país del otro, “probablemente” el primer encuentro tendrá lugar en Arabia Saudí, dijo.

El anuncio tuvo lugar el mismo día en que el líder republicano mantuvo conversaciones telefónicas tanto con Putin como con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con el fin de iniciar negociaciones para terminar la guerra entre los dos países.

🔴 Detienen a Araña al cierre de ciclo de diálogos de Gobierno con disidencia FARC

Giovanni Andrés Rojas, conocido como Araña, y miembro de la disidencia de las FARC, conocida Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, fue detenido este miércoles en un hotel en el occidente de Bogotá tras el cierre del tercer ciclo de diálogos que el Gobierno adelanta con ese grupo armado.

La detención, que fue realizada por miembros del CTI de la Fiscalía, está sustentada, según los agentes, en la circular de Interpol que tiene Rojas. Sin embargo, la resolución por la que Araña es miembro de la mesa lo blindaría de este tipo de acciones.

Según lo que dice Armando Novoa, jefe de la delegación, el CTI se lo llevará al búnker de la Fiscalía mientras se aclara la situación.

En la ronda de negociaciones con el grupo disidente de la Segunda Marquetalia se abordó uno de los puntos más importantes de la negociación, que habla sobre el marco judicial de la paz total. Según las delegaciones, se integrará una subcomisión “que tendrá como finalidad presentar una fórmula de solución judicial en el marco de los diálogos de paz”.

Otro de los puntos es el de transformaciones Territoriales. Para ello, tal como lo habían dicho en noviembre, habrá un proyecto piloto de transición a economías lícitas.

🔴 Enfrentamientos en el Chocó mantienen encendidas las alarmas

Desde hace al menos tres días la situación de seguridad y orden público en el Chocó tiene a las autoridades con las alarmas encendidas. Enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo obligaron la movilización de 340 soldados que acompañan la seguridad en los centros poblados del departamento.

Las comunidades que viven en inmediaciones del río San Juan tuvieron que confinarse por cuenta de los ataques armados; esto son al menos 15.000 personas, según organizaciones de derechos humanos.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, dijo a medios de comunicación que otras 1.000 personas han salido desplazadas. La mandataria lamentó que las autoridades del orden nacional no presten igual atención a la crisis de su departamento, donde temen que la situación escale como sucedió en el Catatumbo.

“Los ciudadanos le preguntan a la gobernadora qué está haciendo para detener a las milicias del ELN y del Clan del Golfo, pero esa no es mi competencia. La seguridad es responsabilidad del orden nacional”, dijo Córdoba.

Mientras tanto, el Ejército informó en la noche de ayer que ya hay una estrategia militar que está siendo liderada por el comandante de la Brigada 15, el brigadier general William Fernando Caicedo Benavides, para replegar la acción de los grupos armados allí.

🔴 Susana Muhamad presenta balance de regalías para el ambiente

Luego de que en los últimos días se conociera la renuncia de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, que se hará efectiva el próximo 3 de marzo, se ha anunciado una rueda de prensa para este jueves.

Durante el espacio, la jefe de cartera presentará un balance sobre las regalías para el ambiente, un total de $2,1 billones.

La inversión, que el ministerio ha calificado como “histórica” se ha enfocado en “incentivar proyectos que permitan la restauración y conservación del territorio, ordenar el territorio alrededor del agua y promover el desarrollo de las comunidades en el país”, según la entidad.

A partir de las 7:00 a. m. de hoy, en la sede del Minambiente (Calle 37 #8-40), Muhamad dará detalles al respecto.

🔴 Secretaría de Educación inaugura nuevos comedores escolares

A las 7:00 a. m., en el colegio Villemar El Carmen IED en Fontibón, la Secretaría de Educación entregará ocho nuevos comedores escolares como parte del programa de fortalecimiento del PAE y Bogotá Sin Hambre 2.0.

El Distrito se ha propuesto aumentar a 55 % el porcentaje de raciones de comida caliente, que se entregan actualmente en colegios distritales. Lo anterior significa un incremento de 170 mil y la entrega de 30 comedores escolares nuevos para que al cierre del cuatrienio se cuente con 242 comedores en total en Bogotá.

🔴 Diddy demanda al canal NBC por un documental que lo vincula con la muerte de su expareja

El rapero estadounidense Sean Combs, conocido como Diddy, demandó por difamación al canal NBCUniversal y a la productora Ample por un documental que lo vincula con la muerte de su expareja Kim Porter, certificada como fallecimiento natural, y lo retrata como un “asesino en serie”.

La demanda, que reclama una compensación de US$100 millones, argumenta que el documental “Diddy: The Making of a Bad Boy” (Diddy: la creación de un chico malo) insinúa que el artista cometió un “asesinato en serie”, entre otros “crímenes atroces”, según informó este miércoles el medio Page Six.

El documento audiovisual también recoge denuncias de que Diddy abusó sexualmente de menores de edad, con base a una demanda civil de una persona que supuestamente lo vio con dos chicas y que los abogados del artista aseguran han sido desacreditadas y dicho que eran mayores de edad en ese momento.

🔴 Colombia, por un cupo en el Mundial Sub-20

Colombia enfrentará a Chile hoy a las 5:30 p. m. en un partido clave por la clasificación al Mundial Sub-20. La Tricolor, con tres puntos en la tabla, necesita ganar y esperar que Uruguay, que jugará antes contra Paraguay a las 3:00 p. m., no sume tres puntos.

De lograr la victoria, Colombia llegaría con ventaja a la última fecha, en la que enfrentará a Uruguay.

Si la celeste no gana y los colombianos sí suman de a tres, el equipo de César Torres logrará el tiquete a la Copa del Mundo de forma anticipada.

Más tarde, a las 8:00 p. m., Brasil y Argentina disputarán un duelo que podría definir al campeón del Sudamericano.