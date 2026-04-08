Imputación a Roa, ultimátum de Trump a Irán, las fotos de Artemis y más en El Despertador

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🔴 Fiscalía realizará segunda audiencia de imputación contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

La Fiscalía General de la Nación llevará a cabo este 8 de abril la segunda audiencia en contra del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán. Esto, por su presunta responsabilidad en el delito de violación de topes electorales, relacionado con la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño, de la cual Roa fue gerente en 2022. Lo que pretende la Fiscalía es determinar si, en realidad, el presidente de Ecopetrol habría ocultado el ingreso de COP 6.011 millones a la campaña electoral y si sus cuentas sobrepasaron o no los COP 5.355 millones permitidos. Esta diligencia había sido programada para el 12 de marzo. Sin embargo, el abogado Juan David León Quiroga, defensor de Roa, argumentó que necesitaba más tiempo para prepararse. En contra del presidente de Ecopetrol ya se adelanta un proceso por el delito de tráfico de influencias.

🔴 Trump amplió ultimátum y anunció cese al fuego con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que, gracias a la mediación del gobierno de Pakistán, Irán y EE. UU. acordaron un cese al fuego de dos semanas, en el marco de una escalada marcada por las fuertes amenazas de Trump contra Teherán. Como parte del acuerdo, ambas partes iniciarán negociaciones en Islamabad durante ese mismo periodo, en un intento por contener la crisis. Estas amenazas incluyeron un ultimátum de 48 horas para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz, acompañado de la promesa de bombardear centrales eléctricas, puentes e infraestructura energética, y de declaraciones apocalípticas sobre la posibilidad de destruir “una civilización” en una sola noche. Sin embargo, tanto las declaraciones de Trump como los mensajes de Teherán dejan en claro que el cese al fuego es un paréntesis negociado y no el fin de la guerra.

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🔴 La Nasa publica las primeras fotos de la cara oculta de la Luna que tomó Artemis 2

Tras pasar 40 minutos en la órbita lunar, la tripulación de la misión Artemis 2, conformada por cuatro astronautas, presenció un amanecer y un atardecer, así como un eclipse en el que la Luna bloqueó el Sol. También observó regiones de la cara oculta de la Luna que “nunca habían aparecido iluminadas durante las misiones Apolo”, según explicó la NASA. Además, la Casa Blanca de Estados Unidos publicó la primera imagen de la Tierra tomada desde la cara oculta de la Luna. “Humanity, from the other side” (La humanidad, desde el otro lado), señaló la entidad en sus redes sociales. Se espera que entre el martes y el jueves la nave continúe su regreso a la Tierra y haga una serie de maniobras para poder tener éxito en su retorno. Si todo sale bien, el viernes 10 de abril, en horas de la tarde, volverán a la Tierra. Poco después de las 7 p.m. (hora en Colombia) amerizarán en el Océano Pacífico para, posteriormente, dar una conferencia de prensa.

🔴 Cepeda y Valencia chocan en el Congreso ante falta de debates formales

La plenaria del Senado, ante la falta de debates formales en otros escenarios, se volvió a convertir en la tarde de este martes en el escenario de un duro choque entre los candidatos Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Paloma Valencia (Centro Democrático). Esta vez el enfrentamiento se dio por cuenta de la estancada paz total y el impacto electoral de varias decisiones tomadas en el marco de esa política oficialista. La primera en hablar fue la senadora Valencia, quien advirtió que el levantamiento de órdenes de captura de narcocriminales que buscan puentes con el Gobierno del presidente Gustavo Petro podría tener detrás intereses de movilización de apoyos en urnas. Y lo dijo haciendo referencia a casos como el de los 23 líderes de bandas criminales de Medellín, de los cuales al final les quitaron ese beneficio a 16 porque se encuentran presos. Valencia citó unas declaraciones del también candidato Roy Barreras, exsenador del Pacto Histórico y exembajador de la actual administración, quien dijo que este tipo de medidas sí buscan beneficiar, según él, la aspiración precisamente de Cepeda. Esto, por supuesto, generó la réplica de Cepeda, quien aseguró que sus afirmaciones en torno a lo que ha dicho en diferentes escenarios sobre el partido de Valencia, el Centro Democrático, y su máximo líder, el expresidente Álvaro Uribe, está judicializado. Y lo hizo haciendo referencia a la sentencia contra Santiago Uribe, hermano el exmandatario, quien está condenado y a la espera de que se resuelva la apelación por nexos con paramilitares.

Consulte aquí: Petro anuncia ayudas al agro para contener alza de alimentos por guerra en Irán

🔴 La inflación de los alimentos y medidas para contenerla

En la noche de este martes 7 de abril, el presidente Gustavo Petro anunció medidas para contener nuevas presiones sobre los precios de los alimentos, entre ellas subsidios a fertilizantes y créditos con tasas compensadas para el agro, la pequeña y mediana industria y las zonas afectadas por el frente frío a comienzos de año. Los anuncios se conocen a dos días de que el DANE publique, este jueves 9 de abril, el dato de inflación de marzo de 2026. El mandatario atribuyó buena parte de las presiones de precios a choques de oferta como la guerra en Irán y su subsecuente el alza del barril de petróleo (por encima de los USD 100) y los fertilizantes, así como en la menor actividad productiva como consecuencia de las inundaciones en ocho departamentos. Mientras tanto, en el costo de vida en Colombia también pesan rubros de servicios como los arriendos.

🔴 Radiografía completa del empleo en Bogotá

En horas de la mañana de este miércoles 8 de abril, la Secretaría de Desarrollo Económico dará a conocer los resultados de la Encuesta de Demanda Laboral de Bogotá, con información clave sobre vacantes sin cubrir, perfiles más demandados y los principales retos del empleo en la ciudad.

Es de su interés: Robo de vehículos en Bogotá no da tregua: se registran más de 500 casos en 2026

🔴 Así cayó el hombre que le abrió la puerta al Tren de Aragua en Bogotá

La Policía Metropolitana y la Alcaldía de Bogotá darán a conocer detalles del operativo que llevó a la captura de alias ‘Misón’, señalado de ser el narcotraficante más peligroso de la ciudad. Harán presencia tanto el comandante de la Mebog, Giovanny Cristancho, como el alcalde Carlos Fernando Galán, y el secretario de Seguridad, César Restrepo.

🔴 Más acción colombiana en la Copa Libertadores

Tras el arranque este martes de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, este miércoles la competencia reserva dos compromisos con equipos colombianos en cancha. Tanto Junior como Independiente Medellín darán sus primeros pasos en esta instancia. Ambos partidos tendrán transmisión en señal de ESPN y Disney+. Medellín estrena su participación al recibir a Estudiantes de La Plata (Argentina) en el estadio Atanasio Girardot. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo afrontará el reto sin su arquero titular, el uruguayo Salvador Ichazo ni el volante Didier Moreno, ambos con molestias físicas. El juego inicia a las 7:00 p.m. Más tarde, Junior, vigente campeón de la Liga BetPlay, debuta en el Grupo F contra Palmeiras, club que cuenta entre sus filas con Jhon Arias, pieza clave de la selección de Colombia. El duelo se jugará en el estadio Jaime Morón León de Cartagena, ciudad que será la sede ‘rojiblanca’ en esta fase debido a las obras en el Metropolitano de Barranquilla. La cita es a las 7:30 p.m.

Otros hechos: Así quedó el grupo de Millonarios tras su derrota con O’Higgins en la Copa Sudamericana

🔴 Anuncian fechas de los últimos Premios Oscar en Hollywood

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas anunció cuando se entregarán los galardones de las ediciones 99 y 100 del Premio Oscar. Este martes 7 de abril la publicación Variety dio a conocer que se confirmaron las fechas en las cuales se entregarán los Premios Oscar de la Academia en el 2027 y el 2028, que serán los dos últimos años que se celebrarán en el tradicional Dolby Theatre, en Ovation Hollywood. La edición 99 está planeada para el domingo 14 de marzo de 2027, mientras que la número 100 será el 5 de marzo del 2028. Ya se había anunciado que la gala de la edición 101 del galardón y las siguientes nueve en se llevarán a cabo fuera de Hollywood y pasarán al Peacock Theater, anteriormente conocido como Microsoft Theater y Nokia Theater. La nueva sede del premio está ubicada en pleno centro de Los Ángeles. El plan de la academia es celebrarlos allí hasta el 2039.