Incendio en Villa de Leyva: evacuaron hoteles; Gobierno dice que ya está estable

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Más de 250 unidades de cuerpos de socorro y comunidad se encuentran en Villa de Leyva intentando mitigar las llamas que desde la tarde del pasado domingo han estado avanzando a lo largo del cerro San Marcos y que han puesto en riesgo el casco urbano del municipio. Tal ha sido la situación que las autoridades evacuaron diez viviendas, así como algunos hoteles. No obstante, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, señaló que "el incendio está estable".
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El incendio se registró sobre el mediodía del pasado sábado 19 de septiembre, por lo que el cuerpo de bomberos de Villa de Leyva se trasladó a la zona para tratar de controlar las llamas, pero debido a las condiciones del terreno y los fuertes vientos, las llamas avanzaron con rapidez al punto de que en la noche el cerro estaba iluminado por la conflagración.
Por ello, tanto el presidente Abelardo de la Espriella como el ministro del Interior, Rodrigo Lara, señalaron que en la mañana de este domingo se enviaría apoyo helicoportado, mientras que el alcalde de Bogotá, Fernando Galán, indicó que una comitiva del cuerpo de Bomberos de la ciudad se trasladó a la zona a apoyar las labores.
"Desde las primeras llamas, lo combaten bomberos de Villa de Leyva y ya recibieron apoyo de Tunja y Tinjacá, con Defensa Civil, comunidad y refuerzo de Samacá y Cundinamarca. Una escuadra de máquinas extintoras ya está presta en el punto de mayor riesgo del pueblo, para proteger el casco urbano en caso de que llegara a ser necesario", dijo Lara.
El incendio habría sido provocado
En la mañana de este domingo, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, señaló que "de acuerdo con información preliminar de la UNGRD (Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres), el incendio habría sido provocado; las autoridades competentes adelantan las verificaciones correspondientes".
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De igual forma, el funcionario hizo un llamado por las condiciones que se registran en el país y la llegada del fenómeno de El Niño, que tendrá su momento de mayor intensidad el último trimestre de este año. "Esta emergencia también nos recuerda por qué debemos prepararnos ante el fenómeno de El Niño. Las condiciones secas pueden incrementar la amenaza de incendios de la cobertura vegetal, por eso la prevención y la información del Ideam serán fundamentales durante los próximos meses".
Evacuaron casas y hoteles
Desde temprano, dos helicópteros Bambi Bucket llegaron a la zona para hacer descargas aéreas de agua para intentar controlar las llamas que han consumido más de 100 hectáreas y que amenazan un bosque. No obstante, las autoridades señalaron que evacuaron diez casas, así como por la cantidad de humo y ceniza se hizo lo mismo en varios hoteles.
Al mediodía, Lara confirmó que ya se estabilizaron las llamas, así como resaltó que "se protegió el hotel El Duruelo con máquinas de bomberos. Están en circuito cuatro helicópteros: dos de la Gobernación de Boyacá, uno de la Fuerza Aérea y uno de la Aviación del Ejército".