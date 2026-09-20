"Nuestra Fuerza Aérea Colombiana acaba de recuperar en el Chocó los cuerpos de las cuatro doctoras que perdieron la…

En la tarde de este domingo 19 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella habló de la avioneta que esta semana se accidentó en Risaralda, luego de salir con una misión médica de Condoto, en Chocó. El mandatario confirmó que ya se recuperaron los cuerpos de las cuatro pasajeras, así como este domingo se espera que sea extraído el cuerpo del piloto.

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Ya recuperaron cuatro de los cinco cuerpos de la avioneta que cayó en Risaralda

"Nuestra Fuerza Aérea Colombiana acaba de recuperar en el Chocó los cuerpos de las cuatro doctoras que perdieron la vida mientras cumplían una misión médica para atender a los damnificados por el terremoto.

El cuerpo del piloto no pudo ser recuperado hoy, pero se hará mañana sin falta (…) Eran cuatro mujeres extraordinarias que entregaron su vida al servicio de los más necesitados. Estas heroínas siempre serán recordadas por su vocación, su generosidad y su invaluable labor social", escribió en redes sociales el mandatario.

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El accidente se registró en la mañana del pasado domingo en el Parque Nacional Natural Tatamá. Primeras informaciones de la Fuerza Aérea Colombiana evidencian que la avioneta se partió en dos en medio del cerro que se encuentra entre los departamentos de Chocó y Risaralda.

Nuestra Fuerza Aérea Colombiana acaba de recuperar en el Chocó los cuerpos de las cuatro doctoras que perdieron la vida mientras cumplían una misión médica para atender a los damnificados por el terremoto.

El cuerpo del piloto no pude ser recuperado hoy, pero se hará mañana sin… pic.twitter.com/d7CIzK9zZC — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 19, 2026

En un primer momento se perdió comunicación con la aeronave y momentos después se conoció que se activó la radiobaliza a 30 kilómetros de Pereira, por lo que se inició el mismo domingo el operativo de búsqueda y rescate.

En un principio se hizo en zona rural del municipio de Tadó, junto al Tatamá, debido a que habitantes del sector indicaron que vieron la aeronave sobrevolar a baja altura, pero no habían visto salir humo de la montaña.

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La búsqueda, en la que participaron las autoridades junto a la comunidad y la guardia indígena, se dificultó por las condiciones del terreno; además de las lluvias que se presentaron el domingo, la neblina, la selva y la zona rocosa dificultaron el ingreso.

Sin embargo, el lunes se confirmó que se encontraron indicios por parte de un helicóptero del Ejército. El hallazgo se hizo del lado de Risaralda, en zona rural del municipio de Pueblo Rico.

Entre el martes y el miércoles, cuerpos de rescate del SAR ingresaron a través de un helicóptero Ángel a la zona del siniestro. Aunque en el primer punto no se encontraron cuerpos, en el segundo se confirmó que todos los pasajeros de la avioneta murieron.

¿Quiénes eran las víctimas de la avioneta accidentada?

Además del piloto Mehmet Cankaya, iban cuatro mujeres dedicadas a labores de salud. Entre ellas se encuentra Julissa Figueredo Rodríguez, médica radióloga, quien trabaja para la clínica del Country. En la lista también está Perla Costanza Álvarez, quien figura como subgerente de Convenios Médicos de Colmédica Medicina Prepagada, así como Sandy García, quien es enfermera y coordinadora del Centro Médico de Vacunación de la misma institución de salud.

Por último, está María Victoria Guzmán, quien era pediatra de la Universidad del Rosario y también trabajaba en Colmédica. Todos hacían parte de una misión médica que la Patrulla Aérea Civil Colombiana había preparado en Condoto y de la que regresaban a Bogotá las cuatro especialistas en salud y el piloto.

"Que Dios las tenga en su gloria. Toda mi solidaridad y mis oraciones están con sus familias y seres queridos en este momento de inmenso dolor", concluyó el primer mandatario en su más reciente pronunciamiento.