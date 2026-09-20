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Incendio en Villa de Leyva consume el cerro de San Marcos y amenaza casco urbano

Bogotá anunció el envío de un escuadrón de la ciudad. La conflagración lleva más de diez horas activa.

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Mónica Rivera Rueda
Mónica Rivera Rueda
20 de septiembre de 2026 – 03:16 a. m.
Incendio en Villa de Leyva
Las llamas avanzaron por lo largo del cerro de San Marcos.
Foto: Presidencia

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Una grave emergencia se registró este fin de semana en Villa de Leyva, donde un incendio forestal en el cerro de San Marcos tiene en amenaza el casco urbano del municipio boyacense. De acuerdo con las autoridades, la conflagración avanzó rápidamente por los fuertes vientos.

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De acuerdo con las autoridades, la emergencia se registró sobre las 2:00 p.m., por lo que el cuerpo de Bomberos del municipio ingresó al cerro, pero los fuertes vientos y el tipo de vegetación de la zona hicieron que las llamas avanzaran con velocidad a la zona urbana, por lo que se requirieron refuerzos de Sáchica, Tinjacá y Tunja para intentar contener el avance del incendio.

A las labores de las autoridades se sumaron las de la comunidad, así como el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, solicitó el apoyo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para enviar apoyo helicoportado.

En respuesta, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que "una escuadra de máquinas extintoras ya está presta en el punto de mayor riesgo del pueblo, para proteger el casco urbano en caso de que llegara a ser necesario. Mañana en la mañana, un helicóptero de la Fuerza Aérea, que sale del Tolima, inicia las primeras descargas", agregó el ministro.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó que "Villa de Leyva no está sola. Vamos a disponer de todas las capacidades del Estado para combatir este incendio y proteger a sus habitantes, su patrimonio y su riqueza natural. Hay que cuidar esta joya histórica, esta bella ciudad que es orgullo de Colombia. Estamos con ustedes".

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A la par, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, indicó que se están agotando todos los esfuerzos logísticos para poder controlar las llamas, así como ya hay puntos en condiciones críticas.

Mónica Rivera Rueda

Por Mónica Rivera Rueda

Periodista de planeación, hábitat, salud y educación. Estudiante de la maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos. Yomonriver mrivera@elespectador.com

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