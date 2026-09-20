Incendio en Villa de Leyva consume el cerro de San Marcos y amenaza casco urbano

De acuerdo con las autoridades, la emergencia se registró sobre las 2:00 p.m., por lo que el cuerpo de Bomberos del municipio ingresó al cerro, pero los fuertes vientos y el tipo de…

Una grave emergencia se registró este fin de semana en Villa de Leyva, donde un incendio forestal en el cerro de San Marcos tiene en amenaza el casco urbano del municipio boyacense. De acuerdo con las autoridades, la conflagración avanzó rápidamente por los fuertes vientos.

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De acuerdo con las autoridades, la emergencia se registró sobre las 2:00 p.m., por lo que el cuerpo de Bomberos del municipio ingresó al cerro, pero los fuertes vientos y el tipo de vegetación de la zona hicieron que las llamas avanzaran con velocidad a la zona urbana, por lo que se requirieron refuerzos de Sáchica, Tinjacá y Tunja para intentar contener el avance del incendio.

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A las labores de las autoridades se sumaron las de la comunidad, así como el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, solicitó el apoyo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para enviar apoyo helicoportado.

¡URGENTE! Favor replicar.



Fuerte incendio en #VilladeLeyva. Desde antes de las 2 de la tarde se intentó controlar pero los fuertes vientos no dejaron. Esta noche hay varios focos. Se necesita URGENTE apoyo aéreo, herramientas y alimentos, apoyo de todo tipo. #Urgente pic.twitter.com/73ncJDVJEL — Manuel José Rincón D (@mjrincond) September 19, 2026

En respuesta, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que "una escuadra de máquinas extintoras ya está presta en el punto de mayor riesgo del pueblo, para proteger el casco urbano en caso de que llegara a ser necesario. Mañana en la mañana, un helicóptero de la Fuerza Aérea, que sale del Tolima, inicia las primeras descargas", agregó el ministro.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó que "Villa de Leyva no está sola. Vamos a disponer de todas las capacidades del Estado para combatir este incendio y proteger a sus habitantes, su patrimonio y su riqueza natural. Hay que cuidar esta joya histórica, esta bella ciudad que es orgullo de Colombia. Estamos con ustedes".

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A la par, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, indicó que se están agotando todos los esfuerzos logísticos para poder controlar las llamas, así como ya hay puntos en condiciones críticas.