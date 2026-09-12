Investigan muerte de un soldado en instalaciones del Ejército en Barranquilla

El soldado Frank Luis Rudas García, quien cumplía su servicio militar en el Batallón de Policía Militar Número 2 de Barranquilla, fue hallado sin vida al mediodía de este viernes 11 de septiembre en la casa fiscal de esa guarnición (viviendas que el Ejército destina para el alojamiento de los soldados y que generalmente se encuentran por fuera de las instalaciones principales), ubicada en la carrera 51 entre calles 84 y 85, en el norte de la ciudad. Las circunstancias en las que ocurrió el hecho están bajo investigación.

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Según lo informado por el Comando de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, una vez conocido el caso, empezaron a adelantarse los procedimientos internos establecidos y se notificó a las autoridades competentes para que realizaran la inspección del lugar e iniciaran la investigación: «de manera inmediata se activaron los protocolos correspondientes y se dio aviso a las autoridades judiciales para llevar a cabo la inspección del lugar y los actos urgentes», señaló la institución en su comunicado.

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Aunque se sabe que Rudas presentaba un impacto de bala, la Brigada precisó que se espera que los organismos judiciales establezcan formalmente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el fallecimiento, por lo que por ahora la institución militar no ha adelantado ninguna hipótesis sobre lo ocurrido.

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El Ejército manifestó su disposición de acompañar el proceso investigativo y de aportar toda la información que requieran las autoridades: «el Comando de la Segunda Brigada reitera su disposición y compromiso de colaborar de manera transparente y oportuna con los organismos de investigación encargados del caso para el esclarecimiento de lo sucedido».

Además, la Brigada expresó sus condolencias a los familiares, compañeros de la unidad militar y allegados del soldado. La institución agregó que dispuso un equipo multidisciplinario encargado de brindar acompañamiento institucional y psicosocial a quienes se han visto afectados por la pérdida, tanto en el entorno familiar como dentro del batallón donde Rudas prestaba servicio.