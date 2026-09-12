Suspenden al exjefe de agentes de tránsito que golpeó a un ciudadano en Ibagué

La Personería Municipal de Ibagué sancionó este 11 de septiembre de 2026 a Luis Felipe Artunduaga Ospina, el funcionario que casi dos años atrás fue grabado agrediendo a un hombre en vía pública. Al agente se le impuso una suspensión e inhabilidad de nueve meses para desempeñar cargos públicos. Al momento de los hechos, Artunduaga ocupaba el cargo de técnico operativo en la Secretaría de Movilidad y coordinaba a los agentes de tránsito de la ciudad.

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El hecho ocurrió el 7 de noviembre de 2024 en la avenida Ambalá, entre las calles 66 y 67, donde testigos grabaron un operativo que terminó en discusión y los videos del momento en el que Artunduaga lanzó un golpe al rostro de un hombre circularon rápidamente en redes sociales. Según las denuncias que se conocieron entonces, el hombre agredido había intervenido en un procedimiento que los agentes adelantaban contra una motociclista que transitaba con su hijo sin casco, buscando evitar que la mujer recibiera una sanción, y terminó recibiendo el golpe del agente de tránsito tras una discusión.

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La difusión de esas imágenes generó rechazo entre los usuarios de redes sociales y reactivó la discusión sobre los límites que deben respetar los funcionarios de tránsito durante los procedimientos de control vial.

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Tras analizar el material probatorio, la Personería Municipal de Ibagué concluyó que existían pruebas suficientes para responsabilizar al funcionario por haberse extralimitado en el ejercicio de sus funciones públicas. Sin embargo, cabe mencionar que la decisión corresponde a una primera instancia y el sancionado todavía puede pedir que se revise el fallo, por lo que el proceso todavía no está cerrado.

«Desde la Personería seguimos ejerciendo nuestra función disciplinaria y velando por el cumplimiento de los deberes de los servidores públicos», señaló la entidad al informar sobre el caso.