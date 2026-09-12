¿Cómo el conductor del bus escolar accidentado en Sucre evitó una tragedia mayor?

El vehículo de placas UPB-115 se había quedado sin frenos mientras descendía por la loma de La Peñata, sobre la…

La hipótesis que manejan las autoridades sobre el accidente ocurrido el miércoles 9 de septiembre en Morroa, Sucre, donde un bus escolar chocó contra una volqueta, apunta a que Edwin Oliveros Montiel, conductor del bus, tomó la decisión deliberada en los segundos previos al impacto de dirigir el bus hacia la volqueta para frenarlo y evitar que rodara cuesta abajo.

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El vehículo de placas UPB-115 se había quedado sin frenos mientras descendía por la loma de La Peñata, sobre la vía que comunica a Morroa con Colosó, en los Montes de María. La maniobra causó la muerte del conductor y de una estudiante de 14 años. Otras 30 personas resultaron lesionadas.

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La investigación preliminar de la Secretaría de Educación de Morroa concluyó que el siniestro se produjo por una falla mecánica. El mismo reporte precisa que el bus estaba al día con la revisión técnico-mecánica y contaba con los seguros exigidos por la ley.

Además, la alcaldía señaló que el bus tenía la documentación requerida para operar, SOAT vigente, pólizas y mantenimientos periódicos. Las autoridades competentes, como el Instituto Municipal de Transporte y Tránsito de Corozal, son las encargadas de establecer las causas definitivas y las posibles responsabilidades.

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El golpe destrozó buena parte de la carrocería y dejó a varios estudiantes atrapados entre los hierros retorcidos. Habitantes de la zona se acercaron hasta el lugar del siniestro para retirar pedazos del vehículo con sus manos y sacar a los menores mientras las ambulancias y la Defensa Civil llegaban al lugar. Este hecho quedó registrado en videos que circularon en redes sociales.

Deibinson Pérez Chávez, padre de uno de los estudiantes heridos, cuenta que recibió una llamada minutos después del choque en el que su hijo le indicaba dónde había ocurrido el accidente y le pedía que se contactara con las autoridades y ambulancias, pues muchos de sus compañeros estaban heridos.

Los lesionados fueron atendidos en el Centro de Salud de Morroa y luego distribuidos entre la Clínica San José y el Hospital Las Mercedes, en Corozal, y la Clínica Especializada La Concepción, en Sincelejo. Entre ellos se encontraba la docente Ena Luz Barreto, quien viajaba con los menores.

Según el rector Alfredo Samur Chamorro, 18 estudiantes recibieron el alta esa misma tarde, dos permanecen en cuidados intensivos aunque fuera de peligro, y otros 10 siguen hospitalizados en observación sin lesiones graves.

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Por su parte, la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, se desplazó hasta Morroa para verificar la atención y aseguró que se había desplegado un equipo de funcionarios de la gobernación para atender los requerimientos de las familias afectadas.

El Ministerio de Educación anunció que activará la “Estrategia de Escuela Itinerante” para que los estudiantes afectados no interrumpan sus clases y reciban los elementos que permiten el avance de estas directamente en sus viviendas. La Gobernación también desplegó un equipo psicosocial para acompañar a las familias y a la comunidad educativa.

Finalmente, la Alcaldía de Morroa declaró dos días de duelo en solidaridad con las familias de las víctimas.