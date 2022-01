En qué va: Si bien esta coalición, que fue la única que no presentó listas al Congreso, no le ha cerrado del todo las puertas al uribismo, varios de sus miembros sí han dicho abiertamente que Zuluaga no es bienvenido en el grupo. El rechazo viene de parte de los precandidatos Dilian Francisca Toro, Juan Carlos Echeverry y Alejandro Char.