Las cinco noticias del día: Debate de candidatos al Congreso, Luis Díaz y más

El debate se dividirá en dos momentos. Un primer encuentro con cuatro candidatos al Senado y cinco a la Cámara por el Valle del Cauca que discutirán desde las 8:30 a.m. sobre las preocupaciones en el departamento. El segundo será a las 10:30 a.m. entre los candidatos al Senado. En este participarán Mabel Lara (Nuevo Liberalismo) y Humberto de la Calle (Coalición Centro Esperanza), cabezas de lista por sus movimientos. También debatirán Roy Barreras (Pacto Histórico) y Michel Maya (Coalición Centro Esperanza). Al encuentro estaba invitada la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), pero no asistirá por temas de agenda.