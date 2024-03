Marchas contra el Gobierno, Mancuso busca ser libre y más en el Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Oposición mide su respaldo en las calles

Casi un mes después de que se manifestaran en las calles quienes respaldan al gobierno Petro en la puja por la elección de una nueva fiscal y en el trámite de las reformas en el Congreso, la oposición hará lo propio en una movilización convocada para este miércoles.

La convocatoria la lideran políticos del Centro Democrático, Cambio Radical y otros sectores que buscan frenar la agenda del Gobierno en el Legislativo y, además, piden explicaciones por nombramientos y contratos polémicos de las últimas semanas. En Bogotá las marchas se iniciarán desde las 10:00 de la mañana en el Parque Nacional.

🔴 Salvatore Mancuso buscará su libertad por otro proceso

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso tendrá este miércoles una nueva audiencia para obtener su libertad. Aunque el pasado lunes un juez de Justicia y Paz le otorgó su libertad a prueba, por tres sentencias emitidas el 31 de octubre de 2014, el 20 de noviembre de ese mismo año y el 13 de diciembre de 2022, aún le faltan cerca de 50 procesos en los que un juez debe tomar la misma decisión. Por esa razón, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla estudiará este miércoles si dejarlo en libertad, o no, para que cumpla con su rol como gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro.

🔴 97 años del natalicio de Gabriel García Márquez y publicación de la novela póstuma “En agosto nos vemos”

El nobel de literatura colombiano nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Magdalena, y falleció un jueves santo (17 de abril de 2014) en Ciudad de México. El autor de “Cien años de soledad” cumpliría 97 años hoy y con motivo de su nacimiento se decidió la publicación de su novela póstuma “En agosto nos vemos”. El texto del escritor contó en su primera edición con un tiraje de 250.000 ejemplares.

”Para nosotros se trata de una decisión feliz en el sentido que enriquece el valor de una obra monumental. Es una exploración nueva sobre el universo femenino”, dijo sobre el libro Pilar Reyes, directora editorial de Penguin Random House, en una rueda de prensa llevada a cabo este martes.

🔴 El supermartes en Estados Unidos terminó con victorias para Joe Biden y Donald Trump

”Los resultados de esta noche dejan al pueblo estadounidense una opción clara: ¿vamos a seguir avanzando o permitiremos que Donald Trump nos arrastre hacia atrás, hacia el caos, la división y la oscuridad que definieron su mandato?”, dijo el presidente Biden a través de un comunicado difundido por su campaña, al final de la jornada de primarias que vivió el martes el país. El republicano, por su parte, a través de un discurso desde Mar-a-Lago, aseguró: “Lo llaman supermartes por alguna razón. Me dicen que nunca ha habido algo tan contundente. Ha sido un período de tiempo maravilloso”. The New York Times mencionó que el discurso de victoria del republicano resaltó algunos lemas de su campaña, sobre todo con relación al tema de la migración: “En cierto modo, somos un país del tercer mundo. Somos un país del tercer mundo en nuestras fronteras”. Biden se echó al bolsillo las primarias en Tennessee, Oklahoma, Colorado y Minnesota, donde, sin embargo, se escucharon reparos frente a la postura que el mandatario ha manejado frente a Israel y Gaza. Trump, por su parte, ganó en Maine, Arkansas y otros más, menos en Vermont, donde Nikki Haley logró su única conquista del día.

🔴 Minambiente, a control político

Este miércoles habrá debate de control político a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, y la directora de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - Aunap, Karen Mejía, por la discusión que se generó hace algunas semanas en torno a la pesca incidental de tiburones y rayas.

Desde El Espectador recomendamos estos artículos para conocer cuáles son los argumentos que hay detrás de levantar la prohibición a la pesca incidental de estas especies marinas, los vacíos que hay en cuanto a su regulación y las preocupaciones que hay sobre el aleteo, una práctica que persistió durante los años en los que estuvo prohibida la pesca incidental.

Tras semanas de debate, Gobierno presenta borrador para regular pesca de tiburones

¿Recalculando? Lo que debe saber de la última resolución sobre captura de tiburones

Minambiente se reunió con ambientalistas y científicos por pesca de tiburones

🔴 Reunión anual del BID

Este miércoles, inicia en Punta Cana (República Dominicana) la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la que las autoridades financieras analizarán temas clave para la región como la crisis climática y la desigualdad. El evento durará seis días y reunirá a líderes económicos y financieros y representantes del sector privado de los países miembros, incluyendo a Colombia.

🔴 ¿Qué pasó con la economía en 2023?

Este miércoles está citado Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, a un debate de control político en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes para responder, entre otras cosas, por la evaluación y dictamen de las memorias de Hacienda 2021–2022 y por el crecimiento del PIB para el año 2023. La cartera informó que asistirá el viceministro general, Diego Guevara, pues Bonilla viajará a la reunión del BID.

🔴 Copa Sudamericana

América de Cali, que vive una crisis de resultados y rendimiento en la liga colombiana, buscará este miércoles aire en medio de su crisis cuando se enfrente al Alianza FC en el partido único de la primera fase de la Copa Sudamericana.El juego se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla a puerta cerrada porque la casa del Alianza FC, el estadio Armando Maestre de Valledupar, no cumple con las condiciones de la Conmebol para acoger el partido a las 9:00 p.m. con transmisión de ESPN.

🔴 Champions League

Luego de quedarse con el derbi de Manchester frente al United, los ‘Citiziens’, vigentes campeones, encaran una semana clave en su temporada. Este miércoles, a las 3:00 p.m. con transmisión de ESPN y Star+, recibirá a Copenhague por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Luego del duelo del fin de semana ante Valencia, que finalizó 2-2 con polémica tras la invalidación del gol de Jude Bellingham, el equipo más laureado de Europa enfrenta la vuelta de los octavos de la Champions League frente a RB Leipzig a las 3:00 p.m. con transmisión de ESPN y Star+.El merengue llega con una ventaja de 1-0 sobre el equipo alemán. Será un duelo interesante en el que el equipo español no se podrá relajar, por lo visto en el juego de hace tres semanas en el que Leipzig no bajó los brazos para sorprender a uno de los favoritos al título.