Accidente de bus de Martín Elías Jr. dejó dos muertos en vías de Santander

Según indicaron las autoridades, el accidente de tránsito se registró entre las 3:00 a.m. y las 4:00 a.m. de este domingo. Los músicos del cantante Martín Elías…

En la madrugada de este domingo 13 de septiembre se registró un aparatoso accidente en la vía Nacional, entre Puente Nacional y Barbosa. Se trató de un choque de un bus, en el que se movilizaban los músicos del grupo de Martín Elías Jr., y una motocicleta. En el siniestro vial fallecieron dos hombres de 26 y 27 años.

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Según indicaron las autoridades, el accidente de tránsito se registró entre las 3:00 a.m. y las 4:00 a.m. de este domingo. Los músicos del cantante Martín Elías Jr. habían salido del municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, donde se presentaron en la noche del sábado, hacia la costa Caribe. En el camino se encontraron de frente con la moto contra la que chocaron.

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«Una motocicleta con dos ocupantes invadió el carril del bus en el que se transportaba la agrupación del cantante vallenato», dijo a Blu Radio el capitán José Javier Caballero, encargado de la Seccional de Tránsito de Santander de la Policía.

Identifican a las víctimas del accidente

Las autoridades también confirmaron que en el accidente fallecieron los dos hombres que se movilizaban en la motocicleta, quienes fueron identificados como Carlos Ferney León Chamarro y José Ángel Chamarro Ayala, de 26 y 27 años. Los sujetos, por la gravedad del choque, fallecieron en el lugar del siniestro vial.

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En cuanto a los ocupantes del bus, se conoció que ninguno de los músicos del cantante Martín Elías Jr. resultó lesionado, así como se confirmó que el músico no iba en el vehículo en el momento del accidente. Posterior al hecho, los artistas fueron trasladados a un bus de la empresa Copetran, que se encargó de llevarlos a su destino.

Las autoridades añadieron que ya iniciaron las investigaciones para determinar con claridad qué fue lo que ocurrió y corroborar las versiones que indican que los pasajeros de la motocicleta estarían participando en carreras clandestinas en la zona para el momento del accidente.