Accidente de bus en la vía Panamericana, Cauca, deja cuatro muertos y 56 heridos

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Cuatro personas murieron y otras 56 resultaron heridas en el volcamiento de un bus de pasajeros ocurrido en la madrugada de este jueves 15 de octubre en la vía Panamericana, en el sector de Río Blanco, entre los municipios de Rosas y Timbío, Cauca.
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De acuerdo con los reportes preliminares, entre las víctimas mortales hay dos mujeres, un hombre y un menor de edad. El vehículo, un bus de dos pisos que presuntamente transportaba pasajeros desde Ecuador, terminó volcado a un costado de la carretera.
¿Qué se sabe del accidente en la vía Panamericana?
Las primeras versiones indican que el siniestro podría estar relacionado con un presunto intento de asalto. Según información preliminar, cuatro hombres armados habrían intentado detener el bus, y en medio de la situación, el conductor habría realizado una maniobra para evitar el ataque, perdido el control del vehículo y terminado fuera de la vía.
También se ha reportado que los presuntos responsables habrían disparado contra el automotor. Sin embargo, las circunstancias del hecho son materia de investigación y las autoridades deberán establecer qué ocurrió.
Según información conocida por medios de comunicación, fuentes de la Policía en Popayán confirmaron el siniestro. Las primeras versiones ubican el accidente cerca de la 1:00 a.m., aunque la hora exacta y las circunstancias que provocaron el volcamiento deben ser establecidas por las autoridades.
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Organismos de socorro y ambulancias participaron en la atención de la emergencia y el traslado de las personas heridas a centros asistenciales. Tras el accidente, la Fuerza Pública adelanta operativos en el corredor vial para esclarecer lo sucedido y establecer quiénes estarían detrás del posible intento de asalto.
Por ahora, se espera que las autoridades entreguen información oficial sobre la identidad de las víctimas, el estado de salud de los heridos y las circunstancias en las que ocurrió el volcamiento. Esta información está en desarrollo y será actualizada a medida que se conozcan nuevos reportes oficiales.
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Julio César(69508)•Hace 33 minutosEl sector comprendido entre Rosas y Timbìo es el màs complejo y sinuoso en la carretera Pasto Popayàn, por las curvas cerradas, por lo montañosa de la regiòn, por su nutrido flujo vehicular. Esta es la tècnica razòn por la cual se tiene proyectado la doble calzada entre el Bordo y Timbìo.