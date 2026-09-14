Hallaron restos de la avioneta desaparecida en Chocó

«Con aeronaves Bell-212, UH-60 BlackHawk y C-90 con equipos especializados de geolocalización, se realizó la búsqueda de la aeronave sobre la vereda Oscordó, Pueblo Rico,…

En la mañana de este lunes 14 de septiembre, la Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó el hallazgo aéreo de indicios que ocrresponderían a la aeronave Cessna T-206, matrícula HK-4985, que despareció el pasado domingo con cinco pasajeros a bordo, mientras se movilizaba de Condoto, en Chocó, a Bogotá.

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«Con aeronaves Bell-212, UH-60 BlackHawk y C-90 con equipos especializados de geolocalización, se realizó la búsqueda de la aeronave sobre la vereda Oscordó, Pueblo Rico, Risaralda», señaló la Fuerza Aérea.

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La operaciones para hallar la aeronave se reiniciaron a las 5:00 a.m. de este lunes, luego de que se registraran fuertes lluvias que habían dificultado los sobrevuelos aéreos y el ingreso terrestre para buscar la avioneta.

En el operativo trabajan más de 170 personas entre las que hay socorristas, miembros de al Policía, el Ejército, Guardia Indígena y comunidad de Bocharomá, en Tadó, que había alertado a las autoridades que se había visto a la avioneta sobrevolar bajito por la zona.

#EnDesarollo

1. Una vez conocida la pérdida de comunicación con la aeronave Cessna T-206 de matrícula HK-4985, la @FuerzaAereaCol activó de inmediato los protocolos de búsqueda y salvamento a través del Centro Nacional de Recuperación de Personal.



2. Con aeronaves Bell-212,… pic.twitter.com/HW4wV0mRFD — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) September 14, 2026

La identificación aérea de los indicios, según señaló la Fuerza Aérea, se logró sobre las 7:00 a.m., por lo que ahora trabajan en las misiones de búsqueda y verificación de la emergencia en coordinación con la Aeonáutica Civil, organismos de socorro y autoridades de la región. Además se evalúan las condiciones metereológicas y topográficas del terreno para establecer la ruta de inserción de los rescastistas.

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«En la zona operan de manera coordinada el Centro Nacional de Recuperación de Personal (CNRP), la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes y la Dirección de Operaciones de Navegación Aérea de la Aerocivil», añadió la Fuerza Aérea.

La avioneta tipo Cessna desapareció en la mañana del pasado domingo mientras cubría la ruta Condoto-Bogotá. En la aeronave se movilizaban Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo, así como el piloto fue identificado como Mehmet Cankaya, quienes hacían parte de una misión médica que el fin de semana estuvo prestando atención en salud en el municipio chocoano.

Tras la desaparición de la aeronave, la Aeronáutica Civil confirmó que se activó la radiobaliza de la aeronave «aproximadamente a 33 millas del VOR de Pereira», por lo que su búsqueda se centró en el cerro Tatamá, pero debido a las condiciones climáticas y de ingreso al terreno, ha habido dificultades para el ingreso.