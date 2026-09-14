Lluvias y fuertes vientos afectan a Córdoba; advierten más precipitaciones esta semana

Las lluvias y los fuertes vientos que se registraron durante este fin de semana dejaron afectaciones en distintos municipios de Córdoba, principalmente en el servicio de energía eléctrica. Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Ayapel, Ciénaga de Oro y Cereté reportaron interrupciones, mientras en Montería hubo acumulaciones de agua y afectaciones asociadas a un fuerte aguacero.

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Ante este panorama, las autoridades mantienen el monitoreo en diferentes zonas del departamento y advierten que las condiciones de lluvia podrían continuar durante los próximos días. De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía de Montería, se espera una mayor concentración de precipitaciones el 15 y 16 de septiembre, por lo que el llamado es a permanecer atentos a los reportes oficiales y tomar precauciones.

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Afectaciones al servicio de energía

Afinia, empresa encargada del servicio de energía eléctrica, informó que las condiciones meteorológicas ocasionaron interrupciones en diferentes circuitos de energía en Córdoba. «Fuertes lluvias y vientos afectan los circuitos Ciénaga de Oro Centro y Careté 2, generando interrupciones del servicio de energía en sectores de estos municipios. Nuestras brigadas trabajan para atender las incidencias y restablecer el servicio en el menor tiempo posible», informó la compañía.

La empresa también reportó afectaciones en sectores urbanos y rurales de Planeta Rico y Pueblo Nuevo. Entre los puntos comprometidos se encuentran varios circuitos y líneas de distribución, mientras los equipos técnicos realizan maniobras para identificar las fallas y avanzar en la recuperación del servicio. Entre los puntos reportados se encuentran San Francisco de Rayo, El Varal, Santa Inés I y II, El Conguito, Lorica 2 y 5, Monitos I y II, Chinú Planta 1, San Fernando, Pradera 4, San Pelayito y Carillo.

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En Montería, las fuertes lluvias también provocaron acumulaciones de agua y desbordamiento de algunos canales, generando dificultades para la movilidad en determinados sectores. Los organismos de socorro mantienen la verificación de las zonas afectadas para establecer la magnitud de la emergencia.

Advierten por nuevas lluvias esta semana

El panorama podría mantenerse durante los próximos días. Las autoridades ambientales mantienen el seguimiento a las condiciones meteorológicas del departamento ante el paso de nuevas ondas tropicales y la posibilidad de que continúen las precipitaciones. La Alcaldía de Montería informó que el 15 y 16 de septiembre podrían concentrarse algunas de las condiciones de mayor atención.

🚨La segunda temporada de lluvias en #Montería está por comenzar y debes estar preparado.



La Alcaldía de Montería, en conjunto con iClima, advierte que las lluvias aumentarán durante las próximas dos semanas, con acumulados estimados entre 210 y 270 mm.



Los días con mayores… pic.twitter.com/95x90gNq1w — iClima (@_iclima) September 14, 2026

El monitoreo se concentra especialmente en los ríos Sinú, San Jore y Canalete, tiendo en cuenta que las precipitaciones pueden generar incrementos en sus niveles y aumentar el riesgo de emergencias en las comunidades cercanas.

Ante la posibilidad de nuevas lluvias, las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar zonas donde se presenten inundaciones o desbordamiento. También se ha pedido especial precaución a las comunidades rurales y reforzar los techos de las viviendas ante la posibilidad de fuertes ráfagas de viento.