Accidente del bus de Kbeto Zuleta: le amputaron una pierna al músico

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) permanece el cantante Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, quien se accidentó en la madrugada de este lunes 26 de octubre junto con su agrupación, en Bosconia, Cesar. En el siniestro vial fallecieron cuatro personas y 17 resultaron heridas, según informaron las autoridades locales.
Lea: Turista murió tras ser impactado por una lancha mientras practicaba careteo en Santa Marta
Primeras versiones indican que el conductor del bus de la empresa Superstar perdió el control y chocó contra un puente que daba al río Ariguaní, sobre la carretera que comunica a El Difícil, Magdalena, con Bosconia, en César. El bus cayó al afluente, por lo que varias personas en la zona ingresaron para rescatar a las personas atrapadas, mientras llegaron los cuerpos de socorro.
Por su parte, el alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, confirmó dos muertes, así como señaló que "entre los heridos hay tres o cuatro que están bastante graves y, según me comentan los enfermeros, hay como dos o tres muchachos amputados, desafortunadamente". Adicionalmente, las autoridades confirmaron en la tarde de este lunes que la cifra de muertos aumentó a cuatro.
Sobre la condición de Kbeto Zuleta, Noticias Caracol reveló que tuvo graves traumatismos en sus dos piernas, con compromiso vascular y fracturas, por lo que se decidió amputarle una de las extremidades, mientras que la otra sigue bajo evaluación médica.
Le puede interesar: Suspendieron el racionamiento de agua en Medellín
La mayoría de las personas heridas fueron trasladadas al Hospital San Juan Bosco, así como a la clínica Sinais Vitalis en Valledupar, mientras que la familia de Kbeto Zuleta organiza el traslado del músico a Medellín o Bogotá.
Entre las personas muertas se ha confirmado la identidad de Geovanny Lobo, quien se desempeñaba como corista, y Harold Santana, guitarrista de la agrupación.
-
UJUD(9371)•Hace 4 horasTerrible.