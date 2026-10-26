 

Publicidad

Accidente del bus de Kbeto Zuleta: le amputaron una pierna al músico

El hecho se registró en inmediaciones del municipio de Bosconia (Cesar). Subió a cuatro el número de muertos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Colombia
Hijo de Poncho Zuleta sufrió accidente con su agrupación musical: hay dos fallecidos
Hijo de Poncho Zuleta sufrió accidente con su agrupación musical: hay dos fallecidos

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

En una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) permanece el cantante Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, quien se accidentó en la madrugada de este lunes 26 de octubre junto con su agrupación, en Bosconia, Cesar. En el siniestro vial fallecieron cuatro personas y 17 resultaron heridas, según informaron las autoridades locales.

Lea: Turista murió tras ser impactado por una lancha mientras practicaba careteo en Santa Marta

Primeras versiones indican que el conductor del bus de la empresa Superstar perdió el control y chocó contra un puente que daba al río Ariguaní, sobre la carretera que comunica a El Difícil, Magdalena, con Bosconia, en César. El bus cayó al afluente, por lo que varias personas en la zona ingresaron para rescatar a las personas atrapadas, mientras llegaron los cuerpos de socorro.

Por su parte, el alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, confirmó dos muertes, así como señaló que "entre los heridos hay tres o cuatro que están bastante graves y, según me comentan los enfermeros, hay como dos o tres muchachos amputados, desafortunadamente". Adicionalmente, las autoridades confirmaron en la tarde de este lunes que la cifra de muertos aumentó a cuatro.

Sobre la condición de Kbeto Zuleta, Noticias Caracol reveló que tuvo graves traumatismos en sus dos piernas, con compromiso vascular y fracturas, por lo que se decidió amputarle una de las extremidades, mientras que la otra sigue bajo evaluación médica.

Le puede interesar

Le puede interesar: Suspendieron el racionamiento de agua en Medellín

La mayoría de las personas heridas fueron trasladadas al Hospital San Juan Bosco, así como a la clínica Sinais Vitalis en Valledupar, mientras que la familia de Kbeto Zuleta organiza el traslado del músico a Medellín o Bogotá.

Entre las personas muertas se ha confirmado la identidad de Geovanny Lobo, quien se desempeñaba como corista, y Harold Santana, guitarrista de la agrupación.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

Accidente

Bosconia

Bus

Cesar

Kbeto Zuleta

muertos
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • UJUD(9371)Hace 4 horas
    Terrible.
Publicidad

 

Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido