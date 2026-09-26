Accidente en vía Ibagué-Honda: choque de tres vehículos provoca cierre total

En el siniestro estuvieron involucradas una tractomula y dos camiones. La colisión dejó los vehículos atravesados sobre la carretera y provocó un cierre total de la movilidad en este punto del corredor vial.

Un accidente de tránsito en el que estuvieron involucrados tres vehículos de carga se registró en el sector Miravalle, sobre la vía que comunica a Ibagué con Honda, entre los municipios de Alvarado y Venadillo, en Tolima.

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De acuerdo con la información reportada en el lugar, el accidente ocurrió cuando una tractomula y dos vehículos tipo chocaron en el sector Miravalle. La posición en la que quedó la tractomula fue la que obligó a suspender completamente el tránsito, el vehículo de carga terminó atravesado de lado a lado de la carretera, ocupando ambos carriles.

Videos registrados por conductores que transitaban por la zona muestra además que los dos camiones terminaron fuera de la vía y presentan daños visibles en su carrocería.

La Concesionaria Alternativas Viales confirmó que sus unidades de ambulancia e inspección vial llegaron al lugar para atender la emergencia, "esta última quedó atravesada en ambos carriles, por lo tanto, el cierre total de la vía".

Concesionaria atiende la emergencia y pide precaución

La empresa informó que el accidente se presentó en el PR 33+350, en el sector Miravalle, entre Alvarado y Venadillo. Por ahora, los equipos de la concesionaria permanecen en el lugar mientras se desarrollan las labores relacionadas con la atención del siniestro y se determina cuándo podrá ser habilitado nuevamente el paso.

La Concesionaria Alternativas Viales pidió a los conductores atender las instrucciones del personal que se encuentra en la zona, "invitamos a tener paciencia, conducir con precaución y atender las indicaciones del personal en el sitio mientras se adelantan las labores correspondientes".

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Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de los conductores de los vehículos involucrados en el accidente. Tampoco se han establecido las circunstancias que provocaron la colisión. La Concesionaria señaló que, por ahora, no cuenta con información suficiente para determinar las causas del siniestro.

La vía permanece cerrada mientras se atiende la emergencia y se realizan las labores necesarias para retirar los vehículos y recuperar la movilidad en este tramo de la carretera. La concesionaria informó que comunicará novedades sobre la reapertura del corredor.