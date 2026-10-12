Accidente en vía Villavicencio-Puerto López deja un muerto y 12 heridos

El siniestro ocurrió en el sector Hacienda Bello Horizonte, aproximadamente 10 kilómetros antes del centro poblado de Pompeya. Entre los vehículos involucrados se encontraba un bus…

Un accidente de tránsito que involucró dos camionetas y un bus de transporte intermunicipal dejó una persona muerta y al menos 12 heridas en la tarde del domingo 11 de octubre de 2026, en la vía que comunica a Villavicencio con Puerto López, en el departamento del Meta.

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El siniestro ocurrió en el sector Hacienda Bello Horizonte, aproximadamente 10 kilómetros antes del centro poblado de Pompeya. Entre los vehículos involucrados se encontraba un bus afiliado a la empresa Arimena y dos camionetas Toyota. De acuerdo con los reportes preliminares, entre las personas lesionadas hay cinco menores de edad. Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer las circunstancias de la colisión y precisar el balance definitivo de afectados.

Cinco menores de edad están entre los lesionados

Según información de la Secretaría de Salud del Meta, diez personas heridas fueron trasladadas al Hospital Departamental de Villavicencio. El grupo está conformado por cinco adultos y cinco menores de edad. Los primeros reportes indicaron que los menores de edad se encontraban estables, mientras que uno de los adultos requería atención médica por la gravedad de sus lesiones.

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Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Meta acudieron al lugar para atender la emergencia y adelantar las diligencias correspondientes. Las autoridades han encontrado que una de las posibles hipótesis se encuentra de que una de las camionetas hubiera intentado adelantar y terminado chocando contra el bus. Sin embargo, no ha sido confirmada oficialmente y las causas del accidente siguen bajo investigación.

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La Concesión Vial de los Llano S.A.S. reportó restricciones de movilidad en el sector Hacienda Bello Horizonte, mientras se atendía el siniestro y se adelantaban los procedimientos correspondientes. Posteriormente, la concesión informó que el tránsito había sido habilitado y que la circulación por este corredor vial operaba con normalidad.

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Las autoridades recomiendan a los conductores respetar las indicaciones del personal de tránsito y mantener la precaución al desplazarse por carretera durante el puente festivo y el cierre de la semana de receso escolar.