Advierten que las concesiones no permiten privatizar playas de Santa Marta ni cobrar entrada

Las denuncias por presuntas restricciones para ingresar y permanecer en algunas playas de Santa Marta llevaron a la Dirección General Marítima (Dimar) a pronunciarse sobre los límites de las concesiones marítimas. La autoridad recordó que estos permisos permiten administrar y aprovechar determinados elementos e instalaciones, pero no convierten las zonas de playa en propiedad privada ni autorizan a sus titulares a controlar el acceso de ciudadanos y visitantes.

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El pronunciamiento, emitido el 11 de noviembre a través de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, se produce en medio de las inconformidades de samarios y turistas que han reportado situaciones relacionadas con cobros, obstáculos para transitar y exigencias de consumo en sectores de la costa.

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Al respecto, el capitán de fragata Julio Monroy Silvera, capitán de Puerto de Santa Marta, explicó que la condición pública de las playas no cambia por el hecho de que exista una concesión sobre determinada área.

“Las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público, de acuerdo con el artículo 63 de la Constitución Política de Colombia, y esa condición se mantiene incluso dentro de un área concesionada. La concesión no transfiere el bien a nadie. Solo otorga el uso y goce del área, como lo dispone el Decreto 2324 de 1984 en su artículo 166”, señaló.

Las concesiones no autorizan cobros por ingresar a la playa

Uno de los puntos centrales de la aclaración es la diferencia entre administrar el mobiliario autorizado y restringir el disfrute colectivo de las playas. La Dimar explicó que los concesionarios pueden aprovechar instalaciones, sillas, mesas, sombrillas y estructuras autorizadas, siempre que cumplan las condiciones establecidas en el respectivo acto administrativo.

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Sobre este aspecto, Monroy Silvera precisó que existen facultades específicas para quienes tienen la concesión y las personas autorizadas por ellos, pero aclaró que esto no significa que puedan apropiarse del espacio público.

“Dentro del área concesionada, los únicos facultados para ejercer el uso y goce de las instalaciones, el mobiliario y los elementos autorizados, como sillas, mesas, sombrillas o estructuras, son los titulares de la concesión o quienes ellos autoricen. Nadie más puede disponer de ellos ni aprovecharlos”, explicó el capitán.

Sin embargo, esa facultad no les permite cercar las playas, impedir el paso de personas, bloquear el acceso al mar, cobrar por ingresar o exigir el consumo de alimentos y bebidas como condición para permanecer en la arena. Tampoco pueden ampliar unilateralmente el área concesionada ni ejecutar construcciones sin los permisos correspondientes.

El oficial insistió en que la existencia de una concesión no representa un cierre de la playa ni elimina los derechos de los ciudadanos y visitantes.

“Eso no significa que la playa se cierre. Toda persona puede caminar por la franja concesionada, permanecer en la arena, acceder al mar. Por eso el concesionario debe mantener el paso despejado, sin cercar, ni cobrar por ingresar y sin condicionar la permanencia al consumo”, afirmó.

Dimar pide denunciar posibles irregularidades

Frente a las situaciones reportadas por la comunidad, la Capitanía de Puerto de Santa Marta invitó a residentes, comerciantes y turistas a informar cualquier posible incumplimiento de las condiciones de las concesiones marítimas, con el propósito de verificar los hechos y determinar las actuaciones correspondientes.

“Si se conoce una situación que se aparte de estas reglas, invitamos a reportarla a la Autoridad Marítima Nacional por sus canales oficiales”, manifestó Monroy Silvera.

La entidad señaló que adelantará las verificaciones y actuaciones administrativas a que haya lugar, de acuerdo con sus competencias y las disposiciones legales vigentes.

El pronunciamiento vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el uso y disfrute de las playas de Santa Marta, especialmente en una ciudad cuya actividad turística depende en buena medida de sus espacios costeros.

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La autoridad marítima reiteró que administrar mobiliario o instalaciones mediante una concesión no significa tener el derecho de decidir quién puede entrar a la playa ni bajo qué condiciones puede disfrutar del mar.