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Accidente de bus en Huila dejó siete muertos y más de 15 heridos, ¿qué se sabe?

Las autoridades confirmaron que entre los muertos hay dos menores de edad. El bus, que llevaba 37 pasajeros, cubría la ruta Florencia-Bogotá.

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Redacción Colombia
Accidente Huila
Las autoridades investigan si el accidente del bus se dio por un microsueño del conductor.
Foto: Archivo particular

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En la madrugada de este sábado 14 de noviembre se registró un grave accidente sobre la Ruta 45, cerca del municipio de Rivera, en Huila, donde un bus de la empresa Cootranscaquetá se volcó a un costado de la vía, dejando siete muertos y más de 15 heridos.

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El accidente se registró sobre la 1:00 a. m. sobre el kilómetro 6+500 de la vía Rivera-Neiva. El bus salió sobre las 8:30 p. m. de Florencia con 37 pasajeros con destino a Bogotá y, al parecer, el conductor perdió el control, por lo que terminó volcado a un costado de la vía.

Entre los heridos hay personas con raspaduras y fracturas en extremidades, mientras que sobre las personas que fallecieron se conoce que hay dos menores de edad, así como se identificó a los militares Larios Sarmiento y Misael Mesa, el ganadero Ángel Parra, el cantante Darlinson Quinto DQ y el abogado Frank Ramírez Sáenz, quien también era el director del medio Florencia City.

Aunque las autoridades no han entregado información sobre lo que ocurrió, primeras hipótesis señalan que la emergencia se pudo haber presentado por un microsueño del conductor, quien salió lesionado del volcamiento. La Policía de Tránsito indicó que adelanta las investigaciones correspondientes para determinar la causa del hecho.

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La emergencia fue atendida por los cuerpos de bomberos regionales y la concesión vial, que en la mañana de este sábado movió el vehículo y rehabilitó el paso. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de municipios cercanos como Neiva.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en lo que va corrido de este año han fallecido 188 personas en siniestros viales en Huila, lo que representa un aumento del 19 %, en comparación con lo registrado en el mismo periodo de 2025.

La mayoría de los accidentes se concentran en los municipios de Neiva (43), Pitalito (28) y La Plata (14).

Por Redacción Colombia

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