Explosión en mina de carbón de Boyacá deja dos muertos y dos desaparecidos

Una emergencia se registró este fin de semana en una mina de carbón del municipio de Chita, en Boyacá. Una explosión dentro del socavón dejó a cuatro mineros atrapados, de los cuales ya se lograron rescatar dos de los cuerpos. Por lo pronto, la Agencia Nacional Minera mantiene la búsqueda de los otros dos que estarían a más de 400 metros de profundidad.

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La emergencia se originó sobre las 5:00 p. m. del pasado viernes 13 de noviembre. En imágenes de cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que una llamarada salió por la entrada al socavón, por lo que inmediatamente llegaron a la zona miembros de la Defensa Civil, así como funcionarios de la Agencia Nacional de Minería de Nobsa y Socha, la Policía y voluntarios para apoyar la búsqueda de los cuatro mineros que estaban trabajando bajo tierra.

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"Nuestros equipos de Salvamento Minero de Nobsa trabajan de manera continua en el lugar. Durante la noche adelantaron labores de ventilación y adecuación del sostenimiento. Actualmente, continúan con la inyección de aire para generar condiciones que permitan avanzar en la operación", indicó la Agencia Nacional de Minería (ANM).

La tragedia registrada en Chita enluta a Boyacá y deja un profundo dolor en las familias de los trabajadores afectados.



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Identificaron a víctimas en mina de carbón

De acuerdo con las autoridades locales, dentro de la mina se encontraban Roberto Cifuentes, Pedro Luis Sepúlveda Rincón, José Alirio Cuevas y William Gómez. El cuerpo de uno de ellos fue encontrado en la madrugada de este sábado, mientras que otro fue hallado a lo largo de la mañana.

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Aunque se ha priorizado el rescate de las víctimas, las primeras hipótesis de la emergencia apuntan a que la explosión se dio por una acumulación de gases. “Lo claro y cierto es que la comunidad escuchó una fuerte explosión en la mina. Es probable que esto haya sido causado por acumulación de gases, pero esto es materia de investigación”, señaló a Caracol Radio el director de la Defensa Civil en Boyacá, el coronel (r) Luis Felipe Pérez Torrado.

Frente al rescate de las dos personas que siguen atrapadas, el funcionario señaló que se encuentran a más de 450 metros de profundidad. “Que estas dos personas que aún están atrapadas se encuentren con vida es muy complejo en este tipo de circunstancias”.

Ante lo ocurrido, la gobernación de Boyacá lamentó lo sucedido. "Nos unimos al dolor de las familias que hoy enfrentan esta irreparable pérdida. Elevamos una oración al todopoderoso para que les conceda fortaleza, consuelo y serenidad en este difícil momento. A Chita y sus familias, toda nuestra solidaridad y acompañamiento".