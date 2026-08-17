Asesinan a Ferney Pacho, guardia indígena en Páez, Cauca

Ferney Pacho, miembro de la guardia indígena asesinado en Páez, Cauca. Foto: Redes sociales

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Un integrante de la Guardia Indígena del territorio Çxhab Wala Vitoncó, en el municipio de Páez, Cauca, fue asesinado por hombres armados el pasado domingo 16 de agosto. La víctima fue identificada como Ferney Pacho, reconocido en la región por su labor comunitaria y por su papel dentro de las estructuras de protección de las comunidades indígenas.

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De acuerdo con las autoridades indígenas, Pacho y otro hombre fueron interceptados y secuestrados en zona rural del municipio por parte de una estructura armada. Horas después, el guardia fue hallado sin vida, mientras que el joven que lo acompañaba continúa secuestrado y se desconoce su paradero. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer cómo se produjo el hecho, identificar a los responsables y dar con el paradero del hombre que permanece secuestrado.

“La situación en Páez refleja la presión constante que enfrentan las comunidades frente a amenazas armadas y secuestros”, señalaron desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). El municipio de Páez, ubicado en el oriente del Cauca, en la región de Tierradentro, ya había sido objeto de advertencias por parte de la Defensoría del Pueblo, que a través de la alerta AT 015/24 señaló principalmente al Frente Dagoberto Ramos, estructura vinculada al Estado Mayor Central. La seguridad en esta jurisdicción está a cargo de la Tercera División del Ejército Nacional.

La Defensoría también advirtió que la población local se encuentra en una situación de vulnerabilidad agravada, con amenazas específicas hacia comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como de reclutamiento forzado a niñas, niños y adolescentes.

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La comunidad indígena de Vitoncó manifestó su rechazo ante el asesinato y afirmó que el hecho podría deberse a una retaliación de los grupo armados ilegales ante la protección territorial que ejerce la guardia indígena de la zona.

Con la muerte de Ferney Pacho, la cifra de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2026 llegó a 90, según informó Indepaz a tráves de sus redes socilaes.