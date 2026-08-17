Cambia pico y placa en Pereira para agilizar la atención a la emergencia tras el terremoto

Imagen de referencia. La medida busca facilitar el paso de la maquinaria que adelanta las labores de rescate y remoción de escombros. Foto: Óscar Pérez

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Desde el martes 18 de agosto regirá en Pereira un nuevo esquema temporal de pico y placa, adoptado por la alcaldía como parte de las acciones para atender la emergencia por el terremoto del pasado 10 de agosto. La medida incluye a los vehículos híbridos y eléctricos.

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Mauricio Vega López, director del Instituto de Movilidad, explicó que la restricción se definirá según el último dígito de la placa, bajo el modelo de pares e impares que se aplicará de manera temporal en la ciudad.

Lunes, miércoles y viernes: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

Martes, jueves y sábado: la restricción cobijará a los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Domingo: no habrá restricción.

La medida rige entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m., y aplica en toda la zona urbana.

El pico y placa anterior restringía únicamente dos dígitos por día y operaba en dos franjas horarias: de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Con ese esquema salían de circulación cerca del 20 % de los vehículos de la ciudad. Con este nuevo modelo de pares e impares, esa proporción se duplica y la restricción se extiende de manera continua durante 14 horas.

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Las motocicletas quedaron por fuera de la restricción, por lo que podrán movilizarse con normalidad durante todos los días de la semana de manera temporal. También se mantienen vigentes las excepciones para los vehículos vinculados a la atención de la contingencia, entre ellos los de misión médica, los destinados a la respuesta de emergencias y los de medios de comunicación.

Quienes incumplan la medida se exponen a una sanción equivalente a 15 SMMLV (salarios mínimos diarios legales vigentes), además de la inmovilización del vehículo.

Vega señaló que la decisión busca disminuir de manera temporal el número de automóviles que circulan por las vías, con el fin de que la maquinaria y los equipos que adelantan las tareas de rescate, atención humanitaria, demolición y remoción de escombros puedan desplazarse sin obstáculos por la ciudad.