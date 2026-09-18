Cultivos, ganado y pesca golpeados por la sequía que afecta al Atlántico

La falta de agua ya afecta la actividad agrícola y ganadera en varias zonas del Atlántico. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en el departamento asegura que más de 3.000 hectáreas no han podido ser sembradas por las condiciones de sequía, mientras que cultivos que ya estaban establecidos también presentan pérdidas.

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El panorama se registra principalmente en municipios como Sabanalarga, Tubará, Piojó y Luruaco, donde los productores reportan dificultades para acceder a agua para los cultivos y animales. La ANUC pidió al Gobierno Nacional, al Ministerio de Agricultura y a la Gobernación del Atlántico adoptar medidas frente a la situación.

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La falta de agua frena la siembra

El contexto climático coincide con el seguimiento que realiza el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). La entidad confirmó la presencia de condiciones asociadas al fenómeno de El Niño en el océano y la atmosfera y señaló una tendencia al fortalecimiento. Para el último trimestre de 2026, el escenario de intensidad más probable es "muy fuerte".

El IDEAM también advierte que los efectos de El Niño varían según la región y pueden traducirse en menores precipitaciones y reducción de niveles y caudales de algunas cuencas. En el Atlántico, la ANUC relaciona estas condiciones con el deterioro de cultivos, la reducción de las fuentes de agua y las dificultades para mantener el ganado.

Cultivos y animales, entre los más afectados

De acuerdo con la ANUC Atlántico, los jagüeyes, pozos y otros reservorios utilizados por los productores rurales se han secado en diferentes zonas, lo que ha limitado la preparación de terrenos y la siembra. La organización también reporta afectaciones en la ganadería por la reducción de agua y alimento disponible para los animales. Los productores han advertido sobre casos de ganado debilitado y dificultades para mantener la alimentación durante la temporada seca.

La situación también alcanza a otros sectores que dependen directamente de los cuerpos de agua. La Federación Departamental de Pescadores Artesanales del Atlántico reportó una reducción del 80% en las capturas de pesca continental y señaló que actualmente algunas embarcaciones obtienen apenas entre dos y cuatro kilogramos diarios.

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El gremio pesquero pidió a la Gobernación del Atlántico y a los ministerios de Agricultura y Ambiente establecer mesas de trabajo para buscar alternativas como el repoblamiento de peces, proyectos de piscicultura y sistemas de riego.

Campesinos piden medidas al Gobierno

Ante las pérdidas reportadas, la ANUC Atlántico mantiene el llamado al Gobierno Nacional y a la Gobernación para que se implementen medidas de apoyo a los productores. La organización ha solicitado atención para las comunidades rurales afectadas y acciones que permitan garantizar agua para los cultivos y animales.

La situación podría complicarse durante los próximos meses. La UNGR informó que el periodo de mayor riesgo asociado al fenómeno de El Niño está previsto entre octubre de 2026 y abril de 2027, por lo que entidades nacionales y territoriales acordaron avanzar en medidas frente a riesgos como el desabastecimiento de agua y los incendios forestales.