Exsenador Luis Alfredo Toro murió tras ser atropellado por una motocicleta en Tunja

El accidente ocurrió durante la mañana, cuando Toro Valero realizaba la caminata que acostumbraba a hacer diariamente. De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos de Tunja, "el equipo de ambulancia realizó la movilización y estabilización del paciente y…

Luis Alfredo Toro Valero, exsenador y exfuncionario de Boyacá murió después de ser atropellado por una motocicleta en la avenida Universitaria con calle 40, frente al centro comercial Unicentro, en Tunja.

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El accidente ocurrió durante la mañana, cuando Toro Valero realizaba la caminata que acostumbraba a hacer diariamente. De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos de Tunja, "el equipo de ambulancia realizó la movilización y estabilización del paciente y practicó maniobras de reanimación antes de trasladarlo al Hospital Universitario San Rafael con activación de código trauma, desafortunadamente al ingresar al hospital, luego de los procesos de reanimación, este señor pierde la vida", explicó el capitán de Bomberos Darío Pedreros.

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Toro Valero sufrió un trauma craneoencefálico severo

La Policía Metropolitana de Tunja informó que el exsenador presentó un trauma craneoencefálico severo como consecuencia del accidente. El motociclista, identificado como Herson Arley Guerrero de 37 años, también resultó lesionado y fue trasladado al Hospital Metropolitano Santiago de Tunja.

De acuerdo con el reporte entregado por la policía, Toro Valero habría ingresado al carril por el que se movilizaba la motocicleta. Sin embargo, las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del accidente y determinar si hubo exceso de velocidad, una imprudencia u otro factor relacionado con el siniestro.

Una trayectoria ligada a Boyacá

Toro Valero se formó como ingeniero de vías en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), en Tunja, institución en la que posteriormente ocupó cargos administrativos. Durante su trayectoria en el sector público fue director del Departamento Administrativo de Tránsito de Boyacá, director de Caminos Vecinales, diputado de la Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor).

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También llegó al Senado de la República por el Partido Conservador y ocupó una curul durante el periodo 1998-2002. Registro del Congreso muestran su participación en debates y proyectos de la comisión sexta, relacionada asunto como transporte y obras públicas.

La Alcaldía de Úmbita lo recordó como un "ilustre hijo de nuestro municipio" y destacó su trayectoria y vocación de servicio público. El Concejo de Tunja también expresó sus condolencias a la familia.

El cuerpo de Toro Valero permanece en Medicina Legal, mientras sus familiares adelantan los preparativos para las exequias. Las autoridades continúan recopilando elementos para establecer como ocurrió el accidente en la avenida Universitaria. El exsenador había cumplido 75 años el pasado lunes, tres días antes del accidente que terminó con su vida.