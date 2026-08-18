Ibagué anuncia la llegada del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana

Imagen de referencia. El Bloque de Seguridad Urbana es una estrategia del gobierno que despliega miles de policías activos en las principales ciudades del país. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

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La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, confirmó que en los próximos días llegará a la ciudad el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, como parte del plan piloto que el gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que se iniciará en 10 ciudades. Esta estrategia busca enfrentar de manera directa varios delitos urbanos.

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Aranda detalló que “llega un pelotón nuevo, el Bloque de Seguridad Urbana, que viene con unas tareas importantes, más orden, más presencia, más autoridad y más tranquilidad. Son 150 policías especiales que vienen a unas tareas ya diagnosticadas y evaluadas por parte de inteligencia y el Gobierno nacional, que priorizó a Ibagué”.

Se espera que el trabajo del nuevo grupo esté enfocado en conductas como el homicidio, el hurto, la extorsión y el tráfico de estupefacientes, algunas de las cuales registran un incremento en la ciudad durante el 2026.

La alcaldesa explicó que estas acciones se articularán con los programas que ya adelanta la alcaldía y con la focalización territorial que han hecho las autoridades. “De la mano de los Vecinos Seguros, una estrategia que tenemos en diferentes sectores, y la priorización por la zonificación de sectores vulnerables, donde necesitamos reforzar la seguridad y el orden con la presencia de Policía y Ejército”, dijo Aranda.

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Además de Ibagué, el esquema cobija a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Soacha, Bucaramanga y Cúcuta. El bloque fue creado mediante decreto el pasado 7 de agosto de 2026, el mismo día de la posesión presidencial, y hace parte del enfoque de seguridad que De la Espriella planteó como uno de los ejes de su gobierno.

Las otras iniciativas de seguridad que adelanta la alcaldía de Ibagué son “Blindaje Ibagué”, un dispositivo que refuerza los controles en los accesos a la ciudad mediante operativos conjuntos de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con apoyo de helicópteros y drones, y la ampliación del programa “Vecinos Seguros”, que hoy cuenta con 64 kits y 256 cámaras instaladas y proyecta llegar a 154 kits y 616 cámaras en distintos barrios.

Con la llegada de este proyecto, Ibagué se suma al esquema nacional de seguridad urbana, anunciado por el Gobierno tras la cumbre de alcaldes realizada a inicios de agosto en Barranquilla.