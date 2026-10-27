Lo que se sabe del asesinato del político Miguel Castellanos

Primeras versiones indican que el político, que se proyectaba para ser candidato a la alcaldía de…

En la tarde de este lunes 26 de octubre fue asesinado Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y hermano del futbolista y concejal de Bogotá Leandro Castellanos. Según confirmaron las autoridades, sujetos armados le dispararon en el corregimiento de El Portico, sobre el Anillo Vial Occidental, que comunica a Cúcuta con el municipio de Los Patios y Bucaramanga.

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Primeras versiones indican que el político, que se proyectaba para ser candidato a la alcaldía de Cúcuta, se dirigía a su casa en su camioneta en el momento del ataque sicarial. El cuerpo quedó tendido junto a su vehículo cerca de una estación de gasolina.

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“Lo único que sabemos y lo preliminar es que una persona se acercó a una motocicleta, donde él se bajó a hablar con esa persona y se cometieron los hechos. Es la investigación preliminar que se tiene y, como lo digo, ya está la policía y un grupo técnico especial”, dijo a medios locales George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana de la gobernación de Norte de Santander.

Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de San José de Cúcuta y mayor retirado de la Policía Nacional, fue asesinado en un ataque sicarial ocurrido en el corregimiento El Pórtico, en zona rural de la capital de Norte de Santander. pic.twitter.com/xrNdPcM5cG — SVCNoticias (@SVCNoticias) October 27, 2026

Ante lo ocurrido, la gobernación ofreció una recompensa hasta de COP 50 millones por información de los responsables del crimen. Quintero añadió que dentro del vehículo se encontraba un menor de edad.

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¿Quién era Miguel Castellanos?

Miguel Castellanos es hermano del exfutbolista y concejal de Bogotá Leandro Castellanos y del excongresista Jairo Castellanos. Además de ser un oficial retirado de la Policía, fue secretario de Gobierno de Cúcuta Jorge Acedo hasta enero de 2026, cuando renunció para concentrarse en apoyar la campaña de su hermano Jairo al Senado y en sus intenciones de llegar a la alcaldía de la ciudad.

Como uniformado, estuvo en varias ciudades del país, incluida Medellín y la Región Metropolitana de La Sabana, así como estuvo a cargo de la Policía Fiscal y Aduanera, mientras que en la alcaldía recuperó el Cementerio Central y lideró la demolición de varias casetas del sector conocido como El Triángulo.