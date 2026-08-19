Un policía murió tras chocar con una tractomula en Santander

Imagen de referencia. Un subintendente de la Policía murió al chocar su moto contra una tractomula en una vía de Barrancabermeja. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Raúl Solano Cuevas, subintendente adscrito a la Policía de Antioquia, falleció en la mañana del martes 18 de agosto, después de que la motocicleta que conducía impactara contra una tractomula, en la vía que comunica a Río Ermitaño con La Lizama, en jurisdicción de Barrancabermeja, Santander. Se encontraba realizando un viaje de permiso hacia Cúcuta con un compañero de la Policía, quien se encuentra gravemente herido.

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El accidente se registró aproximadamente a las 8:45 a.m. en el kilómetro 115+520, en un punto conocido como La Colorada. El hombre se desplazaba en una motocicleta Yamaha de placas RFQ 15E y lo acompañaba como parrillero el patrullero Antony Segrith Brito Bonivento. Ambos estaban vinculados a la Subestación de Policía Cristales y se dirigían en sentido sur-norte al departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con el reporte entregado por el Tránsito del Magdalena Medio, las hipótesis iniciales apuntan a que el subintendente habría perdido el control de la moto mientras avanzaba por la vía debido a las condiciones de humedad de la calzada, producto de las lluvias recientes en el departamento, o por una posible disminución de la visibilidad ocasionada por niebla, lluvia o humo. Instantes después, la motocicleta terminó estrellándose contra el vehículo de carga pesada.

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La gravedad del choque hizo que Solano falleciera de inmediato en el sitio del accidente. Su compañero, en cambio, sobrevivió al impacto y fue auxiliado y trasladado a un centro médico de Barrancabermeja, donde recibe atención por las lesiones sufridas.

Las causas exactas del hecho continúan bajo estudio. Las autoridades de tránsito trabajan para precisar y confirmar cómo se produjo la pérdida de control del vehículo y qué otras circunstancias pudieron haber contribuido a este fatal accidente registrado en esta vía del Magdalena Medio.