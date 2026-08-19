Feminicidio en La Ceja, Antioquia: asesinan a una adulta mayor

Imagen de referencia. La mujer fue asesinada dentro de su vivienda en La Ceja, Antioquia. Foto: EFE - José Jácome

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Una mujer de 70 años identificada como María Eugenia Cardona Osorio, fue asesinada, presuntamente, por su esposo, José Albeiro Toro Zapata, de 78 años, en un apartamento del barrio Centro de La Ceja, en el oriente antioqueño. El hombre murió poco tiempo después de la víctima. Los hechos se registraron hacia las 7:30 a. m. del domingo 16 de agosto de 2026 en el edificio Versalles, ubicado en la calle 15 con carrera 20.

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Según el reporte oficial, la mujer recibió lesiones graves en la cabeza, causadas con un objeto cortocontundente que identifican como un martillo. La mujer alcanzó a ser trasladada al hospital del municipio, pero la gravedad de las heridas le ocasionó la muerte.

El hombre, por su parte, atentó contra su vida en el momento en el que los agentes de la Policía Nacional y personal del edificio entraron al apartamento; fue atendido por integrantes del Cuerpo de Bomberos y trasladado a un centro asistencial donde falleció como consecuencia de varios traumatismos.

La Alcaldía de La Ceja activó un equipo interinstitucional para brindar atención psicosocial a los allegados de ambas personas, así como a quienes viven en la unidad residencial.

Luis Alejandro Agudelo, subsecretario de Familia y Entornos Protectores, confirmó la intervención de las autoridades municipales y llamó la atención sobre la necesidad de reconocer las señales tempranas de este tipo de violencias: “nos encontramos brindando apoyo social a la familia de las personas fallecidas y acompañamiento a los habitantes de esta unidad residencial. La violencia intrafamiliar es un fenómeno que pocas veces inicia con hechos tan graves; inicia desde miradas, expresiones y silencios”.

El 4 de enero de 2026 sucedió otro feminicidio similar a este en La Ceja: Natalia Lezcano Patiño, de 36 años, fue hallada junto al cuerpo de su pareja sentimental, en un hecho que las autoridades también investigaron bajo la hipótesis de feminicidio seguido de suicidio.

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La alcaldía recuerda que el feminicidio constituye la expresión más extrema de las violencias basadas en género y que suele estar antecedido por patrones de control, amenazas, agresiones y aislamiento que van reduciendo la autonomía de las mujeres. Por esto, reiteraron los canales de atención de los que dispone el municipio: