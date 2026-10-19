Así funcionará el cobro adicional por exceso de consumo de energía en Santander

Ante los efectos del fénomeno de El Niño que afecta distintas zonas de Colombia, el gerente de la Electrificadora de Santander ESSA, José Gregorio Ramírez, anunció que se tomará una nueva medida en la que quienes superen los límites de consumo establecidos por el Gobierno Nacional tendrán que pagar cobros adicionales, mientras que quienes disminuyan el consumo podrán recibir incentivos.

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"Se estableció una tarifa para los usuarios de los estratos cinco y seis, industriales y comerciales, equivalente a 1,7 veces el valor del kilovatio hora, aplicada al consumo que exceda ese 110 %", manifestó Ramírez. De esta manera, se tomará el resgitro histórico de consumo de cada usuario; quienes superen el consumo en 110% recibirán sanciones monetarias, quienes se mantengan entre el 90% y 110% no serán penalizados pero tampoco recibirán incentivos como sí lo harán quienes consuman menos del 90% de su registro histórico.

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Estas medidas que aplicará ESSA hacen parte del programa nacional que estableció la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y busca reducir los riesgos en la demanda eléctrica durante El Niño.

Según el gerente, durante los últimos tres meses (julio, agosto y septiembre) se registró un aumento en el consumo energético de Santander. Un comportamiento que se asocia a factores como las altas temperaturas causadas por el fénomeno de El Niño.

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Ramírez aseguró que el Gobierno Nacional adelanta acciones para priorizar la generación térmica que permita garantizar el abastecimiento de gas natural y combustible a las plantas abastecedoras. También realizan controles en los despachos de energía hidráulica teniendo en cuenta la disminución de aportes de agua en los embalses.

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La ESSA ya entregó los planes de contingencia y priorización de los circuitos eléctricos en caso de emergencia. En estos se aplicarían racionamientos de energía en el departamento, teniendo en cuenta criterios de seguridad y salud de la población, asegurando el suministro a clínicas, personas electrodependientes y centros penitenciaros.