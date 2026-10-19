Secretario de Tránsito de Ocaña resultó implicado en una riña a golpes en la Terminal

El secretario relató que la situación se desencadenó cuando dos personas llegaron al patio de los vehículos inmovilizados para hacer un reclamo, golpearon las puertas del lugar y amenzaron…

El secretario de Movilidad y Tránsito de Ocaña, Enrique Noguera Meza, será investigado disciplinariamente después de verse involucrado en una pelea a golpes en la entrada de la Terminal de Transportes del municipio. El propio funcionario admitió haber respondido con los puños.

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El secretario relató que la situación se desencadenó cuando dos personas llegaron al patio de los vehículos inmovilizados para hacer un reclamo, golpearon las puertas del lugar y amenzaron con incendiarlo. Trabajadores del lugar le informaron que dos hombres en motocicleta lo esperaban afuera de las instalaciones y él salió mientras grababa, pues temía por su integridad debido a que había recibido amenezas de muerte en días anteriores: "En ese ejercicio de yo sacar el celular, una de estas personas se da cuenta, se regresa, yo me bajo de mi motocicleta, me dice un poco de improperios y saca la mano para darme un golpe en la cara. Yo respondo a esa agresión inicial y los compañeros tratan de protegerme porque eran dos personas las que me estaban agrediendo".

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Sin embargo, el funcionario explicó que se equivocó "al responder en defensa propia. Estoy dispuesto a comparecer ante los entes de control para esclarecer los hechos".

De acuerdo con la información conocida hasta ahora por testigos de la riña, uno de los jóvenes que participó en el altercado sería un motociclista al que las autoridades le habían inmovilizado el vehículo por una infracción de tránsito y, tras el enfrentamiento, familiares de los jóvenes señalados como agresores buscaron a Noguera para intentar una conciliación y evitar que el caso llegara a mayores.

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Por su parte, el personero municipal, Andrés Fauricio Torrado Amaya, informó que abrió una indagación disciplinaria preliminar. El objetivo es determinar lo sucedido y la responsabilidad del secretario. De ese proceso dependerá si el episodio acarrea consecuencias disciplinarias para el funcionario.

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Noguera es abogado y asumió la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Ocaña en 2024, una dependencia que ha enfrentado un conflicto permanente con los motociclistas del municipio.

Finalmente, Noguera añadió que otra funcionaria de la secretaría resultó agreida y reiteró sus disculpas a las personas implicadas en el enfrentamiento y a la ciudadanía.