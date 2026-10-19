¿Cómo va la construcción de la Megacárcel Metropolitana de Medellín?

La Megacárcel Metropolitana de Medellín para Sindicados, que el Distrito construye en la vereda Pedregal Alto del corregimiento de San Cristóbal, alcanzó el 47 % de ejecución. El complejo tendrá capacidad para 1.339 personas y su propósito, según explicó el alcalde de la ciudad, es resolver el hacinamiento que hoy padecen las estaciones de Policía de la ciudad, con una saturación del 223 % y cerca de 1.200 internos en espacios que no fueron concebidos para la reclusión prolongada.

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El alcalde Federico Gutiérrez recorrió la obra el lunes 19 de octubre de 2026. “Vamos viento en popa, 47 % de avance de obra de la cárcel de Medellín que estamos construyendo. Y aquí los criminales van a estar realmente pagando cárcel, no por ahí comunicados o extorsionando a la gente, porque aquí vamos a tener un control absoluto”, afirmó el mandatario.

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El centro está destinado únicamente a sindicados, es decir, a quienes todavía no han recibido condena. Una vez definida su situación judicial, esas personas serán trasladadas a otros penales del país, pues su custodia pasa a ser competencia del Gobierno Nacional.

La infraestructura contempla seis pabellones: cinco con capacidad para 240 internos cada uno y un sexto para 139, que incluirá una Unidad de Tratamiento Especial y espacios adaptados para personas con discapacidad. Cada celda alojará a cuatro personas. Las celdas de los cinco primeros pabellones ya alcanzaron el cuarto nivel de construcción, mientras avanzan las cubiertas, las redes internas y los edificios de sanidad, formación, educación y visitas.

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El alcalde confirmó que la vigilancia no estará a cargo del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario): "Aquí va a ser con vigilancia privada, especializada para un centro carcelario como se manejan temas de máxima seguridad también. O sea, que este tiene que ser un modelo no solo para Medellín, sino para Colombia".

Según el alcalde, la cárcel tendrá inhibidores de señal y las celdas carecerán de tomacorrientes, de modo que no sea posible cargar teléfonos ni realizar llamadas desde el interior. “Medidas de seguridad, inhibidores de señal, por ejemplo, para que no puedan extorsionar desde acá o llamar a la gente a joderle la vida”, explicó Gutiérrez.

El proyecto se desarrolla bajo el esquema de Asociación Público-Privada y la inversión supera los COP 675.000 millones y la concesión se pactó a 15 años: tres de construcción y 12 de operación, al cabo de los cuales la infraestructura pasará a ser propiedad del Distrito.

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"Hoy como alcaldía no hemos tenido la necesidad de invertir un solo peso en este proyecto, porque todo corre por cuenta de los privados. A ellos no se les empieza a pagar un solo peso hasta que estén las personas privadas de la libertad acá", explicó Gutiérrez. Los pagos anuales oscilarán entre 50.000 y 60.000 millones de pesos durante el periodo de operación. La ejecución es supervisada por la Agencia APP y la Secretaría de Seguridad y Convivencia, con participación de Carmet Medellín S.A.S. y el Consorcio Intercárceles.

Según el cronograma, la construcción concluirá en mayo de 2027 y después vendrá un periodo de ajustes técnicos antes del ingreso de los primeros internos. "Se necesitará aproximadamente un mes, un mes y medio de alistamiento en temas de detalle, de seguridad, de tecnología, las primeras pruebas con los primeros sindicados para, yo aspiro, que julio, terminando julio del año entrante, ya tengamos acá 1.200 personas", proyectó el alcalde, quien estimó que al cierre de 2026 la obra superará el 60 % de avance.