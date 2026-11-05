Medellín ofrece 538 subsidios para comprar vivienda: estos son los requisitos

La Alcaldía de Medellín abrió 538 subsidios para facilitar el acceso a vivienda a jóvenes y familias de la ciudad. La oferta, gestionada a través del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED), contempla ayudas de hasta COP 36 millones para la cuota inicial de un proyecto de vivienda de interés social, además de beneficios económicos para quienes buscan comprar casa nueva o acceder a su primera vivienda.

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Los recursos están distribuidos en tres programas: Jóvenes Propietarios, con 100 subsidios de COP 30 millones; Compra tu Casa, con 200 apoyos de COP 15 millones para vivienda nueva; y el proyecto Verde Agua, ubicado en Castilla, que cuenta con 238 subsidios de hasta COP 36 millones para el pago de la cuota inicial.

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Las inscripciones para Jóvenes Propietarios y Compra tu Casa estarán abiertas hasta el 30 de noviembre de 2026. En el caso de Verde Agua, los interesados deben consultar directamente las condiciones y la disponibilidad de los beneficios.

¿Quiénes puede acceder al subsidio Jóvenes Propietarios?

El programa está dirigido a personas entre los 18 y los 28 años que busquen adquirir su primera vivienda. Para postularse, deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener entre 18 y 28 años.

Contar con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos.

No ser propietarios de vivienda en Colombia.

Acreditar al menos seis años de residencia en Medellín.

Contar con la encuesta del Sisbén, de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

Los aspirantes también pueden sumar sus ingresos con los de integrantes de su grupo familiar para cumplir las condiciones financieras del programa. La inscripción para esta convocatoria se realiza a través de la página oficial.

También hay subsidios para mejorar viviendas

La oferta del ISVIMED incluye una línea de mejoramientos saludables de vivienda, cuya postulación es continua para quienes cumplan las condiciones establecidas. Estos apoyos permiten intervenir espacios esenciales de los hogares, como baños, cocinas y pisos, además de realizar adecuaciones en redes eléctricas e hidrosanitarias.

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La entidad también cuenta con el Semillero Vivienda, una iniciativa de formación para familias en temas de ahorro, finanzas familiares, crédito y subsidios. A esto se suman los programas de Reconocimiento de Edificaciones y Titulación de Bienes Fiscales.

Plazo para inscribirse

Las fechas y canales de consultas varían según el programa:

Jóvenes propietarios: inscripciones hasta el 30 de noviembre de 2026.

inscripciones hasta el 30 de noviembre de 2026. Compra tu casa : inscripciones hasta el 30 de noviembre de 2026.

: inscripciones hasta el 30 de noviembre de 2026. Verde Agua y Mejoramiento de Vivienda: postulación continua, sujeta al cumplimiento de los requisitos.

La Alcaldía de Medellín busca ampliar las alternativas para que jóvenes y familias puedan acceder a vivienda propia o mejorar las condiciones de habitabilidad de sus hogares. Los interesados deben revisar las condiciones de cada convocatoria antes de iniciar el proceso.