El procedimiento se realizó durante labores de control y vigilancia en el municipio. Según la Policía de Santander, una patrulla abordó al hombre para verificar sus datos personales. En…

Gran indignación ha causado en Santander la liberación del hombre de 37 años, identificado como Juan David Pareja Álvarez, que el pasado fin de semana fue capturado en el municipio de Chipatá, tras descubrirse que se había hecho pasar por médico en el Hospital E.S.E. Divino Niño del municipio.

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El procedimiento se realizó durante labores de control y vigilancia en el municipio. Según la Policía de Santander, una patrulla abordó al hombre para verificar sus datos personales. En ese momento, manifestó llamarse Jeison José Sala y aseguró que no llevaba su documento de identidad porque lo había extraviado.

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Los uniformados lo trasladaron a una estación de policía para verificar la información. Allí, el hombre reveló su identidad real y presentó su cédula, expedida en Pueblo Rico, Bolívar. La Policía lo capturó en flagrancia por el presunto delito de falsedad personal y lo dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Señalamientos por presunta suplantación médica

La denuncia que circuló en redes sociales señaló al hombre de presentarse como médico en el Hospital E.S.E. Divino Niño, en Chipatá. La Policía indicó que adelanta verificaciones sobre las denuncias de que se estaría haciendo pasar por un médico.

El comandante de la Policía de Santander, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, destacó la colaboración de la comunidad para alertar sobre este tipo de situaciones. "Según el oficial, la información ciudadana permitió orientar la actuación policial. "La oportuna reacción de nuestras patrullas y la información oportuna nos permitieron actuar con firmeza en Chipatá frente a una conducta que vulnera la confianza ciudadana y la transparencia de entornos sensibles como el sector salud".

El caso también llamó la atención por los señalamientos que relacionan al hombre con otros casos de suplantación en otros departamentos. Una de las versiones indica que en 2025 trabajó durante cerca de dos meses en el servicio de urgencias de la Clínica San José, en Barrancabermeja, donde también se habría presentado como médico.

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Quedó en libertad tras la captura

Según la Policía, el acusado fue imputado por el delito de falsedad personal, que es un delito menor, por lo que quedó en libertad. No obstante, en su contra hay varias anotaciones judiciales.

Las autoridades informaron que, al consultar los sistemas de información judicial y policial, encontró anotaciones por estafa, falsedad material en documento privado y público, falsedad personal, hurto, abuso de confianza, extorsión, fraude procesal, lesiones culposas y calumnia. La institución aclaró que estos registros corresponden a anotaciones y no constituyen condenas. La responsabilidad penal del hombre deberá investigarla la Fiscalía.