En la comitiva iban el secretario de Paz, Convivencia y Seguridad Ciudadana del…

Funcionarios de la Gobernación de Nariño y de la Alcaldía de Linares fueron recibidos a tiros cuando intentaban llegar hasta la vereda Bella Florida para sacar de allí a las familias atrapadas por los combates entre grupos armados. El ataque ocurrió durante la noche del lunes 19 de octubre y obligó a suspender el corredor humanitario, dejando a cerca de cien personas en situación de confinamiento.

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Atacaron con fusiles a una comisión humanitaria en Nariño que buscaba evacuar personas

En la comitiva iban el secretario de Paz, Convivencia y Seguridad Ciudadana del departamento, Álex Javier González, y personal de la administración municipal. Según su relato, avanzaban desarmados y con banderas blancas cuando empezaron las ráfagas de fusil y los disparos no cesaron pese a que los funcionarios se identificaron a gritos como una misión humanitaria.

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"Logramos sacar más de 300 personas de las veredas Parapetos, Las Cochas, Tambillos de Bravos, y cuando íbamos hacia la vereda Bella Florida, pues fuimos atacados con ráfagas de fusiles. Y esto nos pudo afectar la integridad tanto de la Alcaldía Municipal como de mi persona. Y fue una situación muy difícil. No pudimos realizar el corredor humanitario en este sector", relató González.

Ninguno de los integrantes de la comisión resultó herido.

Minutos antes del ataque, la operación había logrado su objetivo en tres veredas del corregimiento de Tabiles. Más de 300 personas, entre ellas decenas de niños, salieron de Parapetos, Las Cochas y Tambillo de Bravos.

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Quienes permanecen en Bella Florida han denunciado ataques con drones cargados de explosivos y la presencia de minas sembradas en los caminos, lo que hace casi imposible desplazarse a pie.

El municipio suspendió las clases presenciales como medida preventiva, mientras los desplazados que lograron salir se refugian en el coliseo y el polideportivo de Linares, en condiciones de hacinamiento.

Las autoridades adelantan gestiones de mediación para poder atender a las comunidades afectadas, mientras el Ejército reforzó su presencia en la zona con unidades de la Brigada 23.