El capturado era requerido por los delitos de homicidio agravado y fabricación,…

Un hombre de 72 años, identificado como Luis Fernando Restrepo Zapata y conocido con el alias de ‘El Abuelo’, fue capturado por orden judicial en Medellín, señalado de participar en un homicidio ocurrido en marzo de 2022 en el barrio Belén. El procedimiento se realizó mediante una acción conjunta entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

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Capturan a alias "El Abuelo" un hombre de 72 años señalado de homicidio en Medellín

El capturado era requerido por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

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Por su parte, el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa, detalló sobre el crimen que presuntamente habría cometido el hombre: “los hechos se presentaron el pasado 21 de marzo, pero el año 2022, en el barrio Belén, exactamente en la avenida 33 con carrera 65, donde la víctima fue asesinada al interior de un apartamento. Posteriormente su cuerpo fue envuelto en bolsas plásticas e ingresado a un baúl de un vehículo que luego fue abandonado en cercanías del barrio Belén La Mota”.

Villa señaló que el capturado tiene un historial que trasciende este caso. “Alias El Abuelo no era un criminal cualquiera”, según el secretario, el hombre perteneció al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas y se desmovilizó en 2008. “Sin embargo, de acuerdo con la investigación habría continuado con muchas actividades criminales y delincuenciales aquí en la ciudad de Medellín bajo las órdenes del Clan del Golfo”, indicó.

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El funcionario agregó que el procesado registra anotaciones por homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y falsedad en documentos.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el trámite judicial correspondiente.