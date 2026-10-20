Tragedia minera en Nariño: 12 mujeres entre las 14 víctimas

La emergencia ocurrió en una zona rural de difícil acceso, a orillas del río Iscuandé, donde la minería se mantiene como una de las…

El derrumbe de una mina de oro en Nariño dejó 14 personas muertas, 12 de ellas mujeres. La emergencia ocurrió en la vereda Chambergo, en Santa Bárbara de Iscuandé, donde la entrada de agua a los socavones habría provocado el colapso de la explotación minera. Otras siete personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad.

La emergencia ocurrió en una zona rural de difícil acceso, a orillas del río Iscuandé, donde la minería se mantiene como una de las actividades económicas de las comunidades. Gabriel Ocaña, director de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastre de Nariño, explicó que el aumento del nivel del río habría provocado la entrada de agua a las excavaciones, “por crecida del río, el agua se entró y generó esta caída de la bóveda de los socavones que ellos hicieron”.

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El impacto de la tragedia también se extiende a las familias de las víctimas. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, confirmó que las 12 mujeres fallecidas eran madres cabeza de hogar y que la administración departamental adelanta, junto a la Alcaldía, un censo para establecer las condiciones económicas de sus hogares y las necesidades de los hijos que quedaron sin sus madres, "eso pone esto en un drama humanitario y familiar muy complejo que estamos dimensionando".

La distancia y las condiciones geográficas dificultaron la atención. Desde la cabecera de Santa Bárbara de Iscuandé, el sitio del derrumbe queda a cerca de una hora y media por río; desde Tumaco, el trayecto puede tomar unas seis horas en embarcación. No hay acceso por carretera. Habitantes de la zona, integrantes de la Defensa Civil y organismos de socorro participaron en las labores, en las que también se utilizó una excavadora vinculada a la actividad minera del sector.

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La atención de los heridos requirió apoyo aéreo. Según Escobar, cinco personas fueron trasladadas desde Santa Barbara de Iscuandé hasta Tumaco para recibir atención médica. Tres de ellas eran mujeres. El gobernador indicó que los pacientes fueron ingresados a una clínica y que, al momento de la entrevista, se encontraban en recuperación.

Una tragedia que se repite

El derrumbe vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de la minería sin las condiciones técnicas y ambientales requeridas. Según José Evelio Aguiño, secretario de Minas de Nariño, la explotación donde ocurrió la emergencia no estaba autorizada. El funcionario señaló que las lluvias y la fragilidad del terreno podrían haber incidido en el colapso, aunque las causas deben ser establecidas por las autoridades competentes.

La Secretaría de Minas departamental no ejerce por sí sola el control directo sobre estas explotaciones. “Nosotros como Secretaría no generamos ningún control”, afirmó Aguiño. Explicó que las labores de inspección y vigilancia involucran a entidades como la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Policía y la Corporación Autónoma Regional de Nariño (CORPONARIÑO).

Las dificultades para llegar a la zona también quedaron expuestas en el pronunciamiento de la ANM. La entidad informó que su equipo de Salvamento Minero estaba dispuesto a atender la emergencia, pero no había podido ingresar por las condiciones de acceso y de orden público. Según el comunicado, la Agencia mantendría su disponibilidad técnica y operativa para apoyar la atención cuando existieran condiciones de seguridad para el ingreso de los equipos.

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Para Ocaña, la emergencia también evidencia los riesgos de realizar excavaciones cerca de los cauces sin las medidas de control necesarias, “esto no es algo natural, porque son ellos quienes hacen el tema minero al lado del río (…). Todo esto no tiene ningún control, ninguna licencia ambiental”. El funcionario advirtió, además, sobre el impacto de los materiales que se desechan durante la explotación y que terminan en los ríos.

La minería es una actividad de larga tradición en municipios de la costa nariñense, pero en algunas zonas se ha intensificado con el uso de maquinaria pesada. Ocaña señaló que comunidades de municipios como Roberto Payán, Magüí Payán, Barbacoas, El Charco, Santa Bárbara de Iscuandé y La Tola dependen de esta economía. En estos territorios, las distancias, los costos de transporte y la falta de alternativas dificultan el acceso a otras fuentes de ingresos.

Formalización y control

El gobernador señaló que en el departamento hay cerca de 181 solicitudes de formalización minera pendientes ante la ANM, alunas desde hace más de 21 años. Según el mandatario, en Santa Barbara de Iscuandé hay alrededor de siete comunidades de organizaciones de comunidades negras relacionadas con áreas de reserva especial minera que esperan respuesta. “Mientras haya esta informalidad en la explotación, no va a ser posible garantizar esas condiciones de seguridad”, afirmó Escobar.

El pasado 19 de agosto, otro derrumbe minero en ese municipio dejó 13 personas muertas. Con las 14 víctimas mortales de Santa Bárbara de Iscuandé, ambos hechos suman 27 fallecidos en menos de tres meses, una cifra que vuelve a poner sobre la mesa los retos de prevención y control de la actividad minera en Nariño.