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Ataque aéreo en Norte de Santander: esto se sabe de la operación militar

La operación sería el cuarto bombardeo del Gobierno desde agosto, en medio de la disputa armada que golpea a esta región.

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Redacción Colombia
Imagen de referencia. Las Fuerzas Militares realizaron una operación aérea en el Catatumbo, Norte de Santander. El balance oficial permanece pendiente de confirmación.
Imagen de referencia. Las Fuerzas Militares realizaron una operación aérea en el Catatumbo, Norte de Santander. El balance oficial permanece pendiente de confirmación.
Foto: Julián Ríos Monroy

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Las Fuerzas Militares realizaron un bombardeo contra un campamento del Frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo, Norte de Santander, durante la madrugada de este domingo 11 de octubre. La operación, ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella, hace parte de las acciones militares contra los grupos armados que mantienen presencia en esta zona del nororiente colombiano.

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La intervención se llevó a cabo hacia la 1:00 a.m. y constituye el cuarto bombardeo ordenado durante la actual administración. Tras el ataque, unidades militares ingresaron al área para verificar los resultados y establecer las afectaciones ocasionadas a la estructura armada.

Los primeros reportes señalan posibles integrantes del grupo armado muertos y la incautación de material de guerra. Sin embargo, las cifras definitivas y las identidades de las personas que habrían muerto están sujetas a verificación por parte de las autoridades. El objetivo de la operación sería afectar a integrantes y cabecillas del Frente 33, estructura vinculada a las disidencias de las Farc que opera en el Catatumbo.

Una región marcada por la confrontación armada

El bombardeo ocurre en medio de la disputa territorial entre el Frente 33 y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los choques entre ambas organizaciones han ocasionado desplazamientos masivos, confinamientos y muertes de civiles.

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Este es el segundo bombardeo ejecutado en el Catatumbo durante el Gobierno actual. Los otros dos ataques aéreos de la actual administración tuvieron como escenario el departamento del Guaviare y estuvieron dirigidos contra estructuras de las disidencias. Las autoridades deberán entregar el balance oficial para determinar el alcance de la operación de este domingo.

Por Redacción Colombia

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Comentarios
  • MARIO DE JESUS(73776)Hace 25 minutos
    Noticia un poco sonsa, hace falta profundizar. Parece un ensayo de niño de escuela.
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