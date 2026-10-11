Las Fuerzas Militares realizaron un bombardeo contra un campamento del Frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo, Norte de Santander, durante la madrugada de este domingo 11 de octubre. La operación, ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella, hace parte de las acciones militares contra los grupos armados que mantienen presencia en esta zona del nororiente colombiano.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Ataque aéreo en Norte de Santander: esto se sabe de la operación militar

La intervención se llevó a cabo hacia la 1:00 a.m. y constituye el cuarto bombardeo ordenado durante la actual administración. Tras el ataque, unidades militares ingresaron al área para verificar los resultados y establecer las afectaciones ocasionadas a la estructura armada.

Publicidad

Los primeros reportes señalan posibles integrantes del grupo armado muertos y la incautación de material de guerra. Sin embargo, las cifras definitivas y las identidades de las personas que habrían muerto están sujetas a verificación por parte de las autoridades. El objetivo de la operación sería afectar a integrantes y cabecillas del Frente 33, estructura vinculada a las disidencias de las Farc que opera en el Catatumbo.

Una región marcada por la confrontación armada

El bombardeo ocurre en medio de la disputa territorial entre el Frente 33 y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los choques entre ambas organizaciones han ocasionado desplazamientos masivos, confinamientos y muertes de civiles.

Le puede interesar

Le puede interesar: Buenaventura después del terremoto: el puerto y las ballenas siguen en movimiento

Este es el segundo bombardeo ejecutado en el Catatumbo durante el Gobierno actual. Los otros dos ataques aéreos de la actual administración tuvieron como escenario el departamento del Guaviare y estuvieron dirigidos contra estructuras de las disidencias. Las autoridades deberán entregar el balance oficial para determinar el alcance de la operación de este domingo.