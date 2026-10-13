Ataque armado en discoteca de Caquetá dejó tres hombres muertos y un herido

Tres hombres fueron asesinados y una cuarta persona resultó herida durante un ataque armado en la discoteca Dulcinea, ubicada en el casco urbano de El Paujil, Caquetá. El hecho ocurrió en la madrugada del lunes festivo 12 de octubre, cuando un hombre armado llegó al establecimiento y disparó contra quienes se encontraban en el lugar.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Las víctimas fueron identificadas como Víctor Alfonso Osorio Artunduaga, Didier Romero Varela, de 38 años y Franklin Fabián Collazos Murcia, de 34. Según la información conocida, dos de los fallecidos eran cuñados. La persona herida recibió atención médica, aunque no se han precisado públicamente más detalles sobre su estado de salud.

Publicidad

Hasta el momento, las autoridades no han establecido los motivos del ataque ni identificado a sus responsables. De acuerdo con información difundida por medios locales, la discoteca habría reabierto sus puertas durante el fin de semana, después de permanecer cerrada por varios días.

Investigan el ataque y anuncian medidas de seguridad

Tras lo ocurrido, las autoridades locales convocaron un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación y definir acciones. Entre las medidas anunciadas se encuentran una recompensa por información que permita esclarecer el crimen, el fortalecimiento de los controles de la Policía Nacional y el Ejército, y mejorar en el alumbrado público.

Le puede interesar

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) incluyó el caso en su registro de masacre y señalo que, con este hecho, la cifra llegó a 98 en Colombia durante 2026, según el conteo de la organización. En las zonas se ha reportado la presencia del Frente 62 comandante Rodrigo Cadete, de estructuras del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), de los Comandos de la Frontera y de bandas de carácter local. No obstante, hasta ahora no se ha establecido una relación entre alguno de estos grupos y el ataque ocurrido en la discoteca.

🔴 #98MasacresEn2026



📆 Fecha: 12/10/2026

📍 Lugar: El Paujíl, Caquetá.

👥 N.º de víctimas: 3 personas



➡️En un establecimiento público del municipio de El Paujil, Caquetá, donde varias personas departían, un hombre armado se acercó y disparó indiscriminadamente contra quienes… pic.twitter.com/6ktIdeLofE — INDEPAZ (@Indepaz) October 12, 2026

Lea también: Cortes de energía en Barranquilla y el Atlántico: revise los barrios y horarios

Las investigaciones buscan esclarecer las circunstancias del triple homicidio y determinar quiénes participaron en el hecho.