Marchas del 14 de octubre en Colombia: así serán las manifestaciones en el país 

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Este miércoles 14 de octubre se realizarán movilizaciones en distintas ciudades de Colombia, convocadas por organizaciones sindicales, docentes y sectores sociales y políticos. La jornada tendrá entre sus principales motivos la defensa de la educación pública, las garantías de salud para los maestros, el pago de prestaciones sociales y las discusiones sobre las condiciones laborales y el salario mínimo de 2027.
Lea: Cortes de energía en Barranquilla y el Atlántico: revise los barrios y horarios
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) confirmó su participación, al igual que sectores sindicales y organizaciones vinculadas al Pacto Histórico. El expresidente Gustavo Petro también anunció que estará en la movilización de Bogotá. Ante las posibles afectaciones en la movilidad, quienes participen o necesiten transitar por las zonas de concentración deben tener en cuenta los horarios y puntos anunciados.
Estos son los puntos y horarios de las marchas
- Cali: La marcha comenzará a las 9:00 a.m. en la plazoleta Jairo Varela y avanzará hasta el Parque de las Banderas.
- Bucaramanga: Hay dos convocatorias a las 9:00 a.m., una en la carrera 27 con calle 56 y otra frente a la sede principal de la UIS. Ambas se dirigirán a la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento.
- Medellín: Se han anunciado concentraciones a las 10:00 a.m. en la sede de Adida, la Universidad de Antioquia y el centro comercial Aventura.
- Barranquilla: La convocatoria está prevista para las 10:00 a.m. en el Paseo Bolívar.
- Ibagué: El punto de encuentro será la Casa del Maestro, en la avenida 37 con carrera 40, desde las 8:00 a.m.
- Armenia: La concentración está programa para las 8:30 a.m. en la plaza de Bolívar.
- Riohacha: La movilización comenzará a las 7:00 a.m. en el parque Simón Bolívar.
Los horarios y recorridos pueden presentar cambios. Se recomienda consultar los canales oficiales de las organizaciones convocantes y las autoridades locales antes de salir. Las concentraciones y los recorridos pueden ocasionar congestión, cierres viales y modificaciones en el transporte público. Por eso, se recomienda consultar los canales oficiales de las alcaldías, las secretarías de Gobierno y las organizaciones convocantes antes de salir, especialmente en las zonas céntricas y en los corredores por donde avanzarán las marchas.
Le puede interesar: Buenaventura después del terremoto: el puerto y las ballenas siguen en movimiento
Los horarios y puntos de encuentro corresponden a la información divulgada hasta el momento y podrían cambiar. En las ciudades donde todavía no hay una programación completa confirmada, es importante revisar las actualizaciones antes de desplazarse.
-
antonio(7747)•Hace 15 minutosTodos a marchar para pedirle a petro que reintegre los $ 10 mil millones que se ROBO de los fondos de la nación para pagarle a los abogados para que lo saquen a él, a la " honesta " de Verónica y al " honesto " del hijo no criado, de la OFAC. Es dinero del pueblo y el dinero del pueblo para el pueblo, no para pagar abogados para que defiendan corruptos. Los abogados le hicieron conejo, se tumbaron el $ y los dejaron en la lista.