Este miércoles 14 de octubre se realizarán movilizaciones en distintas ciudades de Colombia, convocadas por organizaciones sindicales, docentes y sectores sociales y políticos. La jornada tendrá entre sus principales motivos la defensa de la educación pública, las garantías de salud para los maestros, el pago de prestaciones sociales y las discusiones sobre las condiciones laborales y el salario mínimo de 2027.

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Marchas del 14 de octubre en Colombia: así serán las manifestaciones en el país

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) confirmó su participación, al igual que sectores sindicales y organizaciones vinculadas al Pacto Histórico. El expresidente Gustavo Petro también anunció que estará en la movilización de Bogotá. Ante las posibles afectaciones en la movilidad, quienes participen o necesiten transitar por las zonas de concentración deben tener en cuenta los horarios y puntos anunciados.

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Estos son los puntos y horarios de las marchas

Cali: La marcha comenzará a las 9:00 a.m. en la plazoleta Jairo Varela y avanzará hasta el Parque de las Banderas.

La marcha comenzará a las 9:00 a.m. en la plazoleta Jairo Varela y avanzará hasta el Parque de las Banderas. Bucaramanga: Hay dos convocatorias a las 9:00 a.m., una en la carrera 27 con calle 56 y otra frente a la sede principal de la UIS. Ambas se dirigirán a la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento.

Hay dos convocatorias a las 9:00 a.m., una en la carrera 27 con calle 56 y otra frente a la sede principal de la UIS. Ambas se dirigirán a la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Medellín: Se han anunciado concentraciones a las 10:00 a.m. en la sede de Adida, la Universidad de Antioquia y el centro comercial Aventura.

Se han anunciado concentraciones a las 10:00 a.m. en la sede de Adida, la Universidad de Antioquia y el centro comercial Aventura. Barranquilla : La convocatoria está prevista para las 10:00 a.m. en el Paseo Bolívar.

: La convocatoria está prevista para las 10:00 a.m. en el Paseo Bolívar. Ibagué: El punto de encuentro será la Casa del Maestro, en la avenida 37 con carrera 40, desde las 8:00 a.m.

El punto de encuentro será la Casa del Maestro, en la avenida 37 con carrera 40, desde las 8:00 a.m. Armenia : La concentración está programa para las 8:30 a.m. en la plaza de Bolívar.

: La concentración está programa para las 8:30 a.m. en la plaza de Bolívar. Riohacha: La movilización comenzará a las 7:00 a.m. en el parque Simón Bolívar.

Los horarios y recorridos pueden presentar cambios. Se recomienda consultar los canales oficiales de las organizaciones convocantes y las autoridades locales antes de salir. Las concentraciones y los recorridos pueden ocasionar congestión, cierres viales y modificaciones en el transporte público. Por eso, se recomienda consultar los canales oficiales de las alcaldías, las secretarías de Gobierno y las organizaciones convocantes antes de salir, especialmente en las zonas céntricas y en los corredores por donde avanzarán las marchas.

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Los horarios y puntos de encuentro corresponden a la información divulgada hasta el momento y podrían cambiar. En las ciudades donde todavía no hay una programación completa confirmada, es importante revisar las actualizaciones antes de desplazarse.