La emergencia se originó por el aumento del caudal de la quebrada El Mojón, cuyo material fue arrastrado hacia el…

Las fuertes lluvias registradas en el oriente del Cauca provocaron una avenida torrencial y movimientos en masa durante la tarde del domingo 22 de noviembre, en el sector de El Hatico, zona rural del municipio de Totoró. De acuerdo con el balance preliminar de la Alcaldía, al menos 100 habitantes fueron evacuados y una persona fue reportada como desaparecida.

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La emergencia se originó por el aumento del caudal de la quebrada El Mojón, cuyo material fue arrastrado hacia el río El Molino y posteriormente al río Palacé. La creciente afectó vías de acceso y un puente, además de las evacuaciones.

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Bomberos adelantan la búsqueda de una persona

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán confirmó que participa en las labores de búsqueda de una persona en Totoró y en las inspecciones sobre el cauce del río Palacé. El teniente Francisco Arboleda, quien lidera las unidades de bomberos en la zona, explicó que la información recibida por el organismo de socorro indica que la persona habría bajado a un lago para alimentar unos peces. Desde entonces, se adelantan las labores para localizarla.

Arboleda añadió que los bomberos de Popayán se pusieron a disposición del comandante del organismo de socorro de Totoró para apoyar tanto la búsqueda como la atención de la emergencia. Hasta el momento, no se ha confirmado que la desaparición esté relacionada con el paso de la avalancha.

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Los evacuados se resguardaron en la cancha de El Hatico y otros en la casa comunitaria del Cabildo Indígena del Pueblo Polindara. Tras la emergencia, la Alcaldía de Totoró activó los protocolos de gestión del riesgo y coordinó acciones con Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y otras entidades para evaluar los daños y atender a las comunidades.

El alcalde de Totoró, Jorge Luis Pisso, afirmó que las lluvias continúan, por lo que las autoridades continuaban verificando las afectaciones. Por su parte, el Cabildo Indígena del Pueblo Polindara pidió a las autoridades municipales y departamentales realizar inspecciones en la zona y evaluar posibles daños en viviendas, vías, acueducto, cultivos y animales.

Creciente del río Palacé afectó el suministro de agua en Popayán

La emergencia también tuvo repercusiones en Popayán. El acueducto de la ciudad informó que el material arrastrado por la creciente taponó la bocatoma del acueducto de la ciudad, que está sobre el río Palacé, lo que impidió la captación de agua hacia la planta de tratamiento.

A esto se suma la alerta del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) por la probabilidad de crecientes súbitas en el río Palacé y sus afluentes, con especial atención en los municipios de Totoró, Popayán y Cajibío. Ante el riesgo de nuevas crecientes y deslizamientos, los organismos de socorro recomiendan a las comunidades mantenerse alejadas de los ríos, quebradas y laderas inestables, y atender las indicaciones de las autoridades.