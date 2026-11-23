La emergencia fue alertada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien señaló en sus redes sociales…

Una nueva emergencia dejaron las lluvias en Medellín. En la noche del pasado domingo 22 de noviembre se registraron afectaciones en la zona rural de San Cristóbal, donde, de acuerdo con las autoridades, hubo tres viviendas inundadas. A esto se suma la alerta roja sobre la quebrada La Iguana, por lo que se mantiene el monitoreo a sus alrededores.

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La emergencia fue alertada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien señaló en sus redes sociales que "debido a las fuertes lluvias, tres viviendas resultaron afectadas por inundaciones en el corregimiento de San Cristóbal. Ya activamos a nuestro equipo social de la Alcaldía de Medellín para acompañar a las familias y atender sus necesidades".

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Las inundaciones se dieron por una creciente de la quebrada La Honda, que además de las inundaciones provocó afectaciones en un sendero peatonal que recientemente había sido construido. "Seguimos monitoreando toda la ciudad con nuestros equipos. Por favor, reporten cualquier emergencia al 123″, añadió el mandatario.

Debido a las fuertes lluvias, tres viviendas resultaron afectadas por inundaciones en el corregimiento de San Cristóbal. Ya activamos a nuestro equipo social de la @AlcaldiadeMed para acompañar a las familias y atender sus necesidades 🙏🏽.



Se espera que las lluvias continúen… https://t.co/Jxx2AFRENX — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 23, 2026

Las alertas de la alcaldía se extendieron a la quebrada La Iguana, que el pasado 9 de octubre provocó graves afectaciones en más de un centenar de viviendas. Según explicó Gutiérrez, se mantiene en nivel rojo, por lo que los "bomberos hacen recorridos preventivos en su cuenca y en otros sectores del occidente de la ciudad”.

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Por otro lado, se registraron deslizamientos de menor magnitud en San Cristóbal y Altavista, así como encharcamientos en vías en Medellín y el Valle del Aburrá que no implicaron el cierre de vías o problemas en la movilidad.

Las autoridades han advertido que en los próximos días se espera que las lluvias continúen, por lo que recomendaron estar pendientes del nivel de las quebradas, evitar las actividades al aire libre durante las lluvias y reportar cualquier eventualidad a través de la línea 123.