La Secretaría de Salud de Tolima dio un nuevo balance del choque múltiple que se registró en la noche del pasado domingo 22 de noviembre en la Calle Larga de Cajamarca, luego de que una tractomula que habría presentado fallas mecánicas se estrelló y arrastró varios de los vehículos y peatones que a esa hora se encontraban sobre la vía.

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El secretario de Salud del departamento, Luis Eduardo González, explicó que se registraron cinco personas muertas, entre las que hay dos hombres y tres mujeres, así como la cifra de heridos subió a once. La mayoría de los lesionados fueron trasladados a Ibagué, donde fueron recibidos en el Hospital Federico Lleras Acosta y la Clínica Asotrauma.

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Adicionalmente, el funcionario explicó que el tractocamión chocó contra tres motocicletas y tres vehículos, así como causó afectaciones en las fachadas y estructuras de cuatro establecimientos comerciales de la zona donde se presentó el accidente.

El hecho se registró cuando la tractomula venía bajando del Alto de la Línea. Primeras versiones indican que el conductor habría identificado que uno de los testigos del carro se encendió, al parecer, por problemas con una manguera. Posteriormente, se habría dado cuenta de que no tenía control en el sistema de frenos, por lo que hizo varias maniobras para evitar chocar con los carros sobre la vía, pero al encontrarse con un bus de transporte público e intentar esquivarlo, se registró el grave accidente.

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Identifican a las víctimas del accidente

De acuerdo con información de la gobernación, entre las víctimas mortales se encuentran Luz Marina Rivera, Luz Dary Pinzón, Pedro Juan Díaz, Yolanda Sánchez y Álvaro Iván Correa. Las dos primeras mujeres son madre e hija, quienes eran las propietarias del Asadero Cajamarca, que está entre los más afectados por el choque múltiple.

Adicionalmente, las autoridades confirmaron que entre los heridos se encuentran:

Valentina Cuadrado, de 26 años.

Andrés Felipe Merchán, de 19 años.

Yaneth Ramos, de 56 años.

Antony Ramírez, de 34 años.

Diego Patiño, de 59 años.

Valentina Alonso, de 17 años.

Jhonathan Henado, de 28 años.

Jhojan Forero, de 20 años.

Además, se identificó a David Orlando Medina Rodríguez, conductor de la tractomula, de quien se conoce que transitaba de Buenaventura a Bogotá. Por el momento, recibe asistencia por trauma de tórax y laceraciones en el rostro y los brazos, así como asistencia psicológica, debido al trauma por la magnitud de la emergencia.