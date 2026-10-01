Avalan demolición de 21 viviendas en zona de riesgo de Manrique, Medellín

El proceso había sido suspendido temporalmente mientras la justicia revisaba las actuaciones adelantadas durante la evacuación de las familias. Con el nuevo fallo, el Distrito podrá continuar con las demoliciones pendientes.

Un juez avaló la reanudación de la demolición de 21 edificaciones en el sector El Jardín, comuna 3-Manrique, en Medellín. Los inmuebles están ubicados en una zona identificada como de alto riesgo por avenida torrencial.

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En el sector fueron identificadas 73 viviendas ubicadas en la zona de riesgo. De ese grupo, 39 inmuebles fueron priorizados para intervención. La demolición comenzó con 18 estructuras, pero las labores se suspendieron mientras avanzaba la revisión judicial. Ahora quedan 21 edificaciones pendientes de intervención.

El juzgado determinó que no encontró una conducta omisiva de las entidades involucradas en la atención de las familias evacuadas. Entre las actuaciones revisadas estuvieron la caracterización de los hogares, la entrega de ayudas humanitarias y las alternativas de alojamiento y transporte.

Según el balance entregado por la Alcaldía, 51 familias han recibido atención durante el proceso. De ellas, 14 permanecen en hoteles, 35 están en auto albergues, una fue trasladada a otro municipio y otra consiguió alojamiento por sus propios medios. Para apoya r la evacuación y el traslado de pertenencias, la Subsecretaría de Espacio Público dispuso 100 unidades y 10 vehículos. También fueron entregados 56 kits de aseo, 11 kits de dormida y 39 paquetes alimentarios.

Demoliciones se reanudan

El secretario de Gestión y Control Territorial Juan Manuel Velásquez confirmó que las labores para las 21 edificaciones pendientes se retomarían desde el 30 de septiembre, con participación de más de 20 entidades y acompañamiento de la Policía Nacional. "Una vez la intervención humanitaria se priorizó, damos continuidad al proceso de las 21 edificaciones que faltan por ser demolidas".

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La intervención se realiza debido a las condiciones de riesgo identificadas en el sector, mientras las entidades mantienen el seguimiento a las familias que tuvieron que abandonar sus viviendas. El Distrito informó que el acompañamiento a las familias continuará mientras avanzan las intervenciones en el sector.