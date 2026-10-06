Bucaramanga instala pincha llantas para evitar fugas en operativos de tránsito

Cristian Portilla, alcalde de Bucaramanga, anunció que la ciudad contará con una nueva medida en los puestos de control de tránsito para evitar que los conductores intenten escapar de los operativos al recibir la orden de detenerse. Se trata de líneas "pincha llantas" que serán activadas cuando un vehículo no atienda la instrucción de parar y continúe su camino, pretendiendo evadir a los agentes de tránsito o policiales.

“Hemos visto en los diferentes puestos de control cómo se evade la orden de un policía y la norma es clara, la ley es para cumplirla y las normas son para respetarlas. Muchos de los ciudadanos que transitan en la ciudad son personas extraordinarias, respetuosas, con valores y con una gran cantidad de respeto por la ciudad. Pero otros son bandidos y delincuentes”, dijo Portilla al explicar que la medida responde a situaciones que se han repetido con frecuencia donde los conductores aumentan la velocidad para fugarse en lugar de parar en los operativos de control.

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Puso como ejemplo el caso de un hombre en motocicleta que no atendió las órdenes policiales y en medio de la huida se le cayó un bolso en el que las autoridades encontraron armas blancas.

El anuncio de las líneas pincha llantas se dio en medio de la entrega de 60 motocicletas y 10 kits para puestos de control que facilitan la seguridad y la movilidad en Bucaramanga.

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"También entregaremos otras grúas, kits de puestos de control, la dotación a cada uno de los agentes de tránsito con el fin de que ellos puedan realizar una mayor cobertura. Hay una escasez muy grande de parque automotor en tránsito, con esto nos facilitaría que los agentes que están en el sector administrativo o que no tienen las capacidades para poder transportarse y hacer los operativos con esta capacidad ya podrán desplazarse y que los ciudadanos vean cada día más a la gente de tránsito por las vías principales", manifestó el alcalde.