Quebradas en alerta roja y campos cubiertos de granizo: así fue la tormenta en Antioquia

La quebrada La Presidenta, a la altura del Éxito de El Poblado, en el sur de la ciudad, fue la quebrada más afectada: a…

En la tarde del lunes 5 de octubre de 2026 una tormenta entró al Valle de Aburrá pasadas las 2:45 p. m. por Envigado y Caldas, avanzó hacia el suroriente y el suroccidente de Medellín y terminó dejando vías inundadas, restricciones aéreas y una quebrada en alerta roja., según el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (SIATA).

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La quebrada La Presidenta, a la altura del Éxito de El Poblado, en el sur de la ciudad, fue la quebrada más afectada: a las 3:27 p. m. su cauce alcanzó el nivel de riesgo rojo por el aumento acelerado del caudal, lo que puso a las autoridades en alerta ante un eventual desbordamiento sobre las vías principales de la comuna 14. Además, usuarios en redes sociales registraron la subida de nivel del río Medellín.

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El aeropuerto Enrique Olaya Herrera suspendió despegues y aterrizajes desde las 3:22 p. m. por la tormenta eléctrica y ocho vuelos que debían salir hacia Bogotá, Cali, Carepa y Yopal quedaron retrasados. En sentido contrario, tres vuelos provenientes de Carepa, Nuquí y Pereira fueron cancelados, y otros 21 con origen en Pereira, Barranquilla, Bogotá, Carepa, Quibdó, Montería, Bucaramanga, Cali, Caucasia y Yopal reportaron demoras.

El SIATA contabilizó 106 descargas eléctricas en apenas media hora, entre las 3:50 y las 4:20 p. m. Medellín concentró la mayor parte con 37 rayos, seguida de Sabaneta con 19, Bello con 12, Itagüí con 11, Copacabana con 10, Envigado con 7, y Caldas y La Estrella con 5 cada una. En Girardota y Barbosa no se registró actividad eléctrica en ese lapso.

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Pero las lluvias no se limitaron al área metropolitana, pues en el norte de Antioquia la tormenta llegó acompañada de granizo, que alcanzó a cubrir de blanco calles, vías y potreros. Los principales reportes se dieron desde San Pedro de los Milagros, Belmira y Santa Rosa de Osos. En este último municipio, habitantes de la vereda San Bernardo registraron en video cómo el hielo se acumuló sobre un campo hacia las 2:30 p.m., dando la impresión de ser una montaña cubierta de nieve.

En Mutatá, en el Urabá antioqueño, las lluvias provocaron una emergencia vial que dejó cerca de 450 personas incomunicadas y cuatro viviendas en riesgo, con al rededor de 1.000 familias afectadas en esta región, según la Gobernación de Antioquia-

El Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (SAMA) prevé lluvias de distinta intensidad entre el 5 y el 9 de octubre, con mayor énfasis en Urabá, Occidente, Norte y Magdalena Medio. Por eso las autoridades insisten en vigilar el comportamiento de ríos y quebradas. El SIATA, por su parte, recomendó a los conductores moverse con precaución por posibles daños en las vías tras las inundaciones, y evitar las zonas cercanas a las fuentes con alerta de creciente.